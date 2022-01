Facebook wprowadza zmiany w szyfrowaniu Messengera. Jakie nowości przewidziano?

Meta zamierza wprowadzić zmiany w systemie szyfrowania wiadomości end-to-end w niezwykle popularnym komunikatorze Facebook Messenger. Co to oznacza dla użytkowników?

Aplikacja Facebook Messenger otrzymała właśnie kilka nowych funkcji, które pojawiły się w czatach wykorzystujących szyfrowanie end-to-end. Rozwiązanie to dalszym ciągu jest w 100% opcjonalne i wymaga ręcznego uruchomienie z poziomu aplikacji. Wszystko wskazuje na to, że Meta nie zamierza domyślnie aktywować szyfrowania tak, jak stało się to w aplikacji WhatsApp.

Messenger na iPhonie Źródło: Facebook.com

Aby włączyć szyfrowane wiadomości nadal trzeba otworzyć menu i włączyć opcję pełnego szyfrowania.

Zobacz również:

Od teraz szyfrowanie end-to-end jest dostępne nie tylko dla konwersacji 1:1, ale również w czatach grupowych oraz rozmowach - zarówno głosowych, jak i wideo. Użytkownik może swobodnie uruchamiać szyfrowanie end-to-end w dowolnym momencie. Niestety opcji nie da się aktywować dla obecnych już czatów grupowych.

Meta informuje, że nowe możliwości szyfrowania pozwalają "łączyć się ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi w prywatny i bezpieczny sposób".

W przypadku znikających wiadomości w konwersacjach z uruchomionym szyfrowaniem end-to-end, użytkownik otrzyma powiadomienie o wykonaniu rzutu ekranu. W szyfrowanych konwersacjach pojawiło się również wsparcie dla GIFów, naklejek i reakcji na odpowiedzi. Facebook zaimplementował również wskaźnik pisania.