Facebook z trybem ciemnym wreszcie dla użytkowników iPhone'a

Facebook od bardzo długiego czasu przymierza się do wprowadzenia motywu ciemnego w aplikacji głównej Facebook'a. Z ciemnego motywu można korzystać już w Messengerze, ale nadal brakuje go w Facebooku.

Firma ogłosiła właśnie, że rozpoczyna wdrażanie najnowszej wersji aplikacji, która obsługuje systemowy tryb ciemny na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu iOS oraz iPadOS.

Część użytkowników może korzystać już z nowej funkcji. Opcje dotyczące trybu ciemnego pojawił się w ustawieniach aplikacji.

O trybie ciemnym po raz pierwszy usłyszeliśmy już jakiś czasu temu. W kwietniu portal 9to5Mac informował, że Facebook jest w trakcie projektowania oraz testów trybu ciemnego interfejsu dla swojej głównej aplikacji na urządzenia z systemem operacyjnym iOS.

