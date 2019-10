Facebook zaczyna udostępniać tryb ciemny

Po jego aktywacji sieć społecznościowa coraz bardziej przypomina Twittera.

Facebook w ciągu ostatnich lat wprowadzał zmiany "pod maską", czyli związane z bezpieczeństwem i prywatnością, jednak wizualnie nic się nie zmieniało. Teraz to nastąpi - tryb ciemny ma być udostępniany coraz większej liczbie użytkowników. Po raz pierwszy widzieliśmy go na przeciekach w kwietniu, obecnie ma być to opcja dostępna wkrótce dla wszystkich, która znajdzie się w ustawieniach. Wszystkie przyciski staną się zaokrąglone, nieznacznie zmieni się również interfejs. Ciemna barwa nadaje Facebookowi bardziej minimalistycznego - i nowoczesnego - wyglądu.

Źródło: Mantas Rukuiža

Tryb ciemny nie będzie z góry narzucony - każdy będzie mógł zmieniać jasny na ciemny (i odwrotnie) w dowolnej chwili. Jak pokazują testy, zmiana trybu może sprawić, że na ekranie pojawi się dużo ciemnych miejsc, ponieważ przełączenie zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi elementami wyświetlanymi na ekranie. Tryb ciemny ma za zadanie nie tylko uwspółcześnić wygląd sieci społecznościowej, ale również zmniejszyć zmęczenie oczu, pojawiające się podczas długiego wpatrywania w jasny obraz.

W chwili obecnej Facebook umożliwia używanie trybu ciemnego tylko wybranym użytkownikom. Jeśli zaliczasz się do tych szczęśliwców, otrzymasz od serwisu oficjalne powiadomienie. Data wprowadzenia możliwości zmiany trybu wyświetlania dla wszystkich nie została jeszcze podana.