Facebook zaprezentował model sztucznej inteligencji, który skopiuje Twoje pismo

Naukowcy opracowali pierwszy model sztucznej inteligencji, który może skopiować czyjeś pismo mając tylko jedno słowo jako przykład.

W ostatnich latach dowiedzieliśmy się, że nasze twarze, głosy i usta mogą być kopiowane przez sztuczną inteligencję. Teraz może ona naśladować, edytować i zastępować nasze pismo odręczne.

Facebook ujawnił TextStyleBrush, swój projekt badawczy AI w piątek. Firma zwraca uwagę, że program nie tylko rozumie, że istnieje dużo stylów pisma, ale także wie, że czasem mogą się pojawić rózne deformacje, zakrzywienia tekstu i drgnęcia podczas pisania odręcznego. TextStyleBrush, by spełnić swoją funkcje, potrzebuje tylko jednego przykładowego słowa. I choć brzmi to rewelacyjnie, program ma też swoje wady - nie rozpozna on tekstu napisanego na metalowych przedmiotach oraz kolorowego tekstu.

Jak to działa - link do filmiku

Podczas gdy na pierwszy rzut oka ten model AI wydaje się być fajnym i skutecznym sposobem na kopiowanie i zastępowanie tekstu, nie powinien być również postrzegany jako niewinne narzędzie. Jedną z pierwszych rzeczy, które przychodzą do głowy, jest na przykład to, że TextStyleBrush może być wykorzystany w celu oszustwa czy nawet popełniania przestępstw. Facebook przyznaje, że rozumie ten problem, i ma nadzieję, że poprzez otwarte publikowanie swoich badań będzie mógł temu zapobiec, ponieważ w przyszłości producenci nauczą program wykrywać próby podrobienia czyjegoś pisma w złym celu.

Źródło: gizmodo.com