Facebook zarabia zachęcając do nienawiści?

Demaskatorka ujawniła niepokojące informacje dotyczące najpotężniejszej platformy mediów społecznościowych na świecie.

Frances Haugen w 60 Minutes.

Frances Haugen, była manager produktu i demaskatorka stojąca za wyciekiem ogromnej ilości dokumentów Facebooka do Wall Street Journal, ujawniła więcej wewnętrznych mechanizmów najpotężniejszej platformy mediów społecznościowych na świecie w programie 60 Minutes.

Haugen w końcu ujawniła swoją tożsamość i oskarżyła firmę o stosowanie algorytmów wzmacniających mowę nienawiści. Według kobiety serwis opłaca swoje zyski naszym bezpieczeństwem.

Frances Haugen odeszła z Facebooka w 2021 roku z poczuciem braku zaufania wobec polityki firmy. Mimo, iż pracowała wcześniej w Google oraz Pintereście, zauważyła, że platforma należąca do Marka Zuckerberga jest o wiele gorszym miejscem i znacznie przekłada zyski ponad dobro użytkowników.

Istniał konflikt… między tym, co jest dobre dla opinii publicznej, a tym, co jest dobre dla Facebooka, a ten ciągle wybierał optymalizację dla własnych interesów – na przykład zarabianie większych pieniędzy.

Mimo, iż firma aktualnie twierdzi, że stara się powstrzymać mowę nienawiści, w ujawnionych dokumentach możemy przeczytać:

Szacujemy, że możemy zareagować na zaledwie 3-5% nienawiści i ~0,6% przemocy i podżegania na Facebooku, mimo bycia w tym najlepszymi na świecie. Wśród udostępnień dominują dezinformacje, toksyczność i treści związane z przemocą.

Mamy dowody z różnych źródeł, że mowa nienawiści, podziały polityczne i dezinformacje na Facebooku i rodzimych aplikacjach wpływają na społeczeństwa na całym świecie.

Według Haugen firma stwierdziła, że ​​najlepsze zaangażowanie to takie, które wzbudza strach i nienawiść u użytkowników, ponieważ gniew to najłatwiejsza emocja do wzbudzenia.

W trakcie wywiadu Haugen wzywała do szerszej regulacji sieci społecznościowych, a we wtorek ma pojawić się przed amerykańskim Senatem ds. Handlu.

Źródło: theverge.com