Facebook zatrudnia adwokata Britney Spears

Firma Marka Zuckerberga zatrudniła prawnika Britney Spears do walki z nadchodzącym programem telewizyjnym.

Mark Zuckerberg; fot. Anthony Quintano (CC)

Wygląda na to, że Mark Zuckerberg nie jest zadowolony z potencjalnego przedstawienia Facebooka w serialu telewizyjnym Doomsday Machine.

Doomsday Machine to nadchodząca telewizyjna adaptacja książki An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination autorstwa Sheery Frenkel i Cecilii Kang, która ujawnia błędy Facebooka w kwestiach takich jak dezinformacja, mowa nienawiści czy bezpieczeństwo użytkowników. Aktorka Claire Foy wcieli się w Dyrektor operacyjną Facebooka, Sheryl Sandberg, która zajmuje się chaosem otaczającym dezinformację podczas wyborów w 2016 roku, a także nowszymi kontrowersjami, takimi jak program XCheck, który pozwala celebrytom i innym znanym postaciom ominąć moderowanie treści.

Zobacz również:

Facebook grozi producentom Anonymous Content pozwem i wykorzystuje do tego prawnika Britney Spears. Mathew Rosengart, który pomógł jej uwolnić się z kurateli ojca, wysłał list do Dawn Olmstead, dyrektor generalnej Anonymous Content, przytaczając działania prawne, jakie podejmie Facebook, jeśli w programie pojawią się fałszywe informacje dotyczące firmy. Rosengart wspomniał nawet o potencjalnej współpracy z Facebookiem, aby zapewnić, że seria będzie dokładna i prawdziwa.

Firma z pewnością dmucha na zimne, ale na rzeczywisty wymiar sensacji przedstawionych w serialu przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Zobacz teraz: NASA znalazła pierwszą planetę spoza naszej galaktyki

Źródło: theverge.com