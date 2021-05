Facebook zmienia politykę dotyczącą postów związanych z COVID-19

Posty mówiące o tym, że koronawirus to dzieło człowieka, nie będą już usuwane. Z jakiego powodu?

Facebook po prostu przyjął do wiadomości nowe fakty związane ze źródłem pandemii. Do tej pory informacje o tym, że koronawirus to dzieło człowieka, podpadały pod teorie spiskowe i były niezwłocznie usuwane. Jednak teraz możemy przeczytać następujące oświadczenie serwisu:

W związku z toczącym się śledztwem w sprawie pochodzenia COVID-19 oraz po konsultacji z ekspertami ze służby zdrowia, zdecydowaliśmy się na nieusuwanie informacji wskazujących na stworzenie wirusa przez ludzi. Będziemy nadal monitorować sytuację i konsultować ją ze służbami medycznymi, aby aktualizować naszą politykę przekazywania konkretnych i sprawdzonych informacji

Zmiana polityki nastąpiła dzień po tym, gdy The Wall Street Journal opublikował raport, z którego wynika, że jako pierwsi na koronawirusa zachorowali naukowcy z laboratorium w Wuhan. Miało to miejsce w listopadzie 2019 roku. Symptomy były łudząco podobne do grypy, a naukowcy trafili do szpitala. Miesiąc później w Chinach rozpoczęła się pandemia.

Facebook nie zmienia jednak ostrego kursu w tematcie dezinformacji, teorii spiskowych oraz informacji "sensacyjnych" typu "632 osoby zmarły tego samego dnia po przyjęciu szczepionki na koronawirusa".

Źródło: Neowin, Facebook