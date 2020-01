Facebook zmienia swoje plany w stosunku do WhatsApp'a

Finalnie WhatsApp nie będzie będzie wyświetlał reklam. Inwestycja za niespełna 22 miliardy dolarów nadal na siebie nie zarabia.

Facebook postanowił kupić WhatsApp'a w październiku 2014 roku. Kwota transakcji wyniosła aż 21,8 miliarda dolarów. Cena do końca wahała się ze względu na zmiany cen akcji Facebook'a.

Źródło: whatsapp.com

Na początku wiele osób dziwiło się, że Facebook kupuje komunikator tekstowo-głosowy, który słynie z wysokiego poziomu prywatności. W maju ubiegłego roku Mark Zuckerberg ogłosił, że platforma WhatsApp w końcu zacznie na siebie zarabiać. Pomimo obecności ponad 1,6 miliarda aktywnych użytkowników WhatsApp od czasu zakupu nie przyniósł Facebook'owi pieniędzy.

Niespełna dolarowa subskrypcja roczna za całkowite usunięcie reklam w obszarze aplikacji cieszy użytkowników, ale nie jest dochodowa dla Facebook'a.

Serwis społecznościowy jakiś czas temu utworzył specjalną grupę roboczą, która miała na celu doprowadzić do tego, że reklamy w obrębie WhatsApp'a zaczną przynosić spore dochody. Według źródeł bliskich zarządowi komórka ta została rozwiązana, a efekty działań usunięte z kodu źródłowego aplikacji.

Założyciele WhatsApp'a początkowo zabronili wyświetlania reklam w WhatsApp'ie. Facebook próbował to zmienić, ale ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania. Ze względu na próby umieszczania reklam w komunikatorze z Facebook'a odeszli założyciele WhatsApp'a.

Koum i Acton opuścili szeregi Facebook'a w 2018 roku. Współzałożyciel i CEO Facebook'a - Mark Zuckerberg powiedział podczas przejęcia WhatsApp'a, że wyświetlanie reklam w komunikatorze nie jest najlepszym pomysłem. Z czasem Facebook zmienił zdanie w tej sprawie, co doprowadziło do kłótni pomiędzy Zuckerbergiem, a dyrektorem do spraw operacyjnych Sheryl Sandberg, pokłosiem czego okazało się zwolnienie założycieli WhatsApp'a.

Finalnie WhatsApp nie będzie wyświetlał reklam, ale na powrót Koum'a i Acton'a do Facebook'a raczej nie ma szans.

W chwili obecnej WhatsApp jest trzecią najpopularniejszą aplikacją do wysyłania wiadomości na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyżej znajduje się tylko Messenger od Facebook'a oraz Snapchat.

Źródło: phonearena.com