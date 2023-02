Fajny film na Walentynki? Oto, co warto obejrzeć na VOD

U ciebie czy u mnie? (Netflix)

Premiera: 10 lutego 2023

Debbie (Reese Witherspoon) i Peter (Ashton Kutcher) to najlepsi przyjaciele, którzy znają się od wielu lat. Choć ona wraz z synem mieszka w Los Angeles, a on w Nowym Jorku, ich przyjaźń kwitnie i wiedzą o sobie wszystko. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy bohaterowie na tydzień zamieniają się domami. Debbie i Peter zaczynają odkrywać uczucia, o których do tej pory nie wiedzieli, a ich życie nieco się komplikuje...