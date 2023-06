Fajny ten Samsung S23 FE, taki niezbyt flagowy. Chyba lepiej kupić Galaxy A54

Długo czekamy na kolejną edycję serii Galaxy FE od Samsunga. Wygląda na to, że nadchodzący S23 FE może nie sprostać wymaganiom.

Saga przedpremierowa Galaxy S23 FE trwa w najlepsze. Ze względu na anulowaną premierę poprzedniego modelu, Galaxy S22 FE, wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejnego przedstawiciela "budżetowych flagowców" od Samsunga - najczęściej te modele łączył w sobie najciekawsze innowacje najnowszych flagowych telefonów koreańskiej firmy z rozsądnymi oszczędnościami. W końcu doczekaliśmy się kolejnych renderów, które pokazują nadchodzący smartfon w całej okazałości.

Publikacja SmartPrix we współpracy z leakerem OnLeaks opublikowała rendery oraz wizualizację 360 stopni nadchodzącego smartfona. Widać w niej sporo różnic w porównaniu do S21 FE, które w dużej mierze tyczą się dostosowania nadchodzącego smartfona do nowego języka designu przyjętego przez Samsunga dla wszystkich nowych telefonów. Chodzi głównie o wyspę aparatów, która podobnie jak w Galaxy S23 czy Galaxy A54 nie będzie się już składać z jednej dużej wyspy ze wszystkimi obiektywami, a jest raczej pojedynczymi obiektywami dla każdego z aparatów z tyłu telefonu.

Co prawda nowy design to spodziewana i wyczekiwana zmiana, to jednak nadchodzący telefon już teraz wzbudził mieszane uczucia - wszystko ze względu na wygląd przedniej ścianki telefonu. Co prawda jego tył wygląda nowocześnie, to jednak z przodu widzimy spory bezel wokół ekranu, który nie przystoi nawet średniakom w 2023 roku. Mimo tego Galaxy S23 FE ma spore ramki przy ekranie, które co gorsza są ewidentnie niesymetryczne - smartfon ma sporą "brodę", co zdecydowanie nie przypadnie do gustu fanom symetrii.

Co gorsza, bardzo podobnie prezentuje się nowy Galaxy A54, który jednak będzie zdecydowanie tańszy od S23 FE. Co prawda ten drugi będzie mógł pochwalić się mocniejszymi podzespołami i aparatami, jednak już A54 ma świetne osiągi w obu tych kategoriach, które powinny wystarczyć zdecydowanej większości użytkowników. Czy więc Samsung strzelił sobie w stopę, tworząc tak dobrego średniaka i nie ma już miejsca dla serii FE?