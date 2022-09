Fajny ten iPhone 14 Plus, taki niezbyt nowy. Nie wiem, czy jest po co, ale tu możesz go kupić

Jak zrobić nowy telefon? Apple uznało, że wystarczy wziąć ten stary, zrobić go trochę większym i zwiększyć jego cenę. Tak właśnie powstał iPhone 14 Plus. Przedstawiamy jego ceny i sprawdzamy datę premiery.

Jesteśmy już po konferencji Apple Far Out. Firma zaprezentowała kilka interesujących nowości, ale poza nimi przedstawiła też kilka niezbyt zachwycających projektów. Do tych drugich bez wątpienia należy iPhone 14 Plus - czyli de facto powiększony iPhone 13. Ma on nawet ten sam procesor i notch, a na dodatek traci wejście na karty SIM, wymuszając użycie eSIM, które nie jest obsługiwane przez wszystkich polskich operatorów. Po więcej informacji na temat tej premiery warto zajrzeć do naszego artykułu, w którym na bieżąco śledziliśmy premierę iPhone'a 14 Plus.

Jeśli jednak macie ochotę go kupić - czy to ze względu na większy ekran, czy po prostu potrzebę zmiany - oto jego ceny w Polsce oraz data premiery.

iPhone 14 Plus - cena

iPhone 14 Max będzie drugim najtańszym telefonem w 14. generacji iPhone'ów - zaraz za podstawową czternastką. Podstawowy model z pamięcią 128 GB kupimy już za 5899 zł. Za miejsce na dane powiększone do 256 GB trzeba będzie zapłacić 6599 zł, a najwyższy wariant 512 GB kosztuje już 7899 zł.

iPhone 14 Plus - premiera

Mimo dzisiejszej premiery, iPhone 14 Plus nie trafi od razu na półki sklepowe. Co prawda już od 9 września zacznie się możliwość przedpremierowego zamówienia telefonów, jednak pierwsze sztuki dotrą do nas dopiero w dniu rynkowej premiery, która została zapowiedziana na 7 października. Do tego czasu mamy czas na decyzję, który z modeli najnowszego iPhone'a jest dla nas najlepszy.

iPhone 14 Plus dostępny będzie w 5 kolorach: niebieskim, czerwonym, fioletowym, "północ" oraz "księżycowa poświata".