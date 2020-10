Fall Guys - sezon 2 przyniesie nam mnóstwo nowości [Aktualizacja]

Przebojowa produkcja studia Mediatonic - Fall Guys, już niebawem otrzyma drugi sezon. Twórcy regularnie ujawniają kolejne nowości, które trafią do gry wraz z nadchodzącą aktualizacją.

Wiemy już, że sezon 2 będzie inspirowany fantastyką i średniowieczem. Nie zabraknie zatem nowych tras, przeszkód i strojów inspirowanych tym okresem. Jak prezentuje się wszystkie nowości w akcji możecie podziwiać na poniższym zwiastunie.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Twórcy po konsultacjach ze społecznością gry zdecydowali się na zmiany w systemie nagród. Drugi sezon sprawi, że gracze będą mogli znacznie łatwiej zdobyć jedną z walut w grze (złote korony). Oznacza to tym samym, że będziemy mogli częściej pozwolić sobie na zakupy w sklepie gry.

Zmiany czekają nas również w systemie personalizacji naszych postaci. Studio Mediatonic, za pośrednictwem Twittera, ujawniło że w nadchodzącym sezonie możliwe będzie zdobywanie wyjątkowych banerów i przydomków/tytułów, którymi będziemy mogli pochwalić się innych graczom.

I thought I'd record a quick video to reveal a new feature that's coming in Season 2... Very spicy ????️ I'm super excited about this one ???? pic.twitter.com/XI5IKYKQ9E

Fall Guys jest obecnie dostępne na PlayStation 4 i PC. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to warto dać szansę tej zwariowanej produkcji.

Studio Mediatonic postanowiło nie trzymać nas dłużej w niepewności i ujawniło datę startu sezonu drugiego w Fall Guys. Wszystkie powyższe nowości trafią do gry już w przyszły czwartek (8 października).

Z okazji rozpoczęcia nowego sezonu, gracze mogą liczyć na specjalne wydarzenie, w ramach którego zdobędą podwójną ilość doświadczenia.

BEAN SPILLING POST



Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!



???? Season 2 launches on Thursday 8th October ????



Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! ???? pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd