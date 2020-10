Fall Guys - sezon 2 wystartował, sprawdź co się zmienia

Pora rozpocząć drugi sezon zmagań w Fall Guys. Studio Mediatonic ujawniło pełną listę zmian i nowości, które właśnie trafiły do gry.

Fall Guys to jedno z największych growych zaskoczeń tego roku. Niepozorna produkcja studia Madiatonic podbiła serca graczy na całym świecie i obecnie należy do gronach najpopularniejszych gier sieciowych na rynku. Twórcy nie zachłysnęli się jednak sukcesem Fall Guys i stale dopracowują swój tytuł. Właśnie wystartował drugi sezon zmagań w Fall Guys, a wraz z nim do gry trafiła aktualizacja o numerze 1.09, która przynosi ze sobą mnóstwo nowości i zmian.

Fall Guys sezon 2 - co nowego?

Drugi sezon w Fall Guys przyniesie nam przede wszystkim wiele nowych funkcji, w tym: generator losowego ubioru, tytułu i banery, czyli nowe sposoby na personalizację postaci oraz tryb "The Show Selector", który pozwoli graczom na wybór ulubionych zmagań.

Na co jeszcze możemy liczyć?

Cztery zupełnie nowe poziomy: Knight Fever, Wall Guys, Egg Siege oraz Hoopsie Legends

Bardziej responsywne sterowanie (szczególnie przy krawędziach)

Poprawki wizualne do wielu starszych poziomów

Mnóstwo nowych opcji personalizacji postaci (m.in. nowe kostium, kolory, emotki itd. itp.)

Zmiany w systemie nagród (od teraz łatwiej będzie zdobyć jedną z walut w grze - złote korony)

Liczne poprawki błędów i optymalizacja

Fall Guys jest obecnie dostępne wyłącznie na PlayStation 4 i PC.

Zobacz również: Henry Cavill w nowym filmie World of Warcraft? Zobacz jak prezentuje się aktor