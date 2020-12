Fall Guys - sezon 3 startuje już dzisiaj. Sprawdź wszystkie nowości

Już dzisiaj wystartuje 3 sezon w Fall Guys. Sprawdźcie, co tym razem przygotowali dla nas twórcy. Oj, będzie się działo.

Kolejny sezon rywalizacji w szalonym Fall Guys pora zacząć. Tym razem studio Mediatonic postanowiło skorzystać z "magii świąt" i przygotowało prawdopodobnie najbardziej zakręcone i chaotyczne trasy w historii gry.

Fall Guys sezon 3 - co nowego?

W trzecim sezonie Fall Guys dodano aż siedem nowych etapów. Niektóre z nich to zupełnie nowe koncepcje, a inne to znane już trasy wzbogacone o zimowe elementy. W Tundra Run i Freezy Peak czeka na nas mnóstwo przeszkód, w tym ogromne śnieżki, które utrudnią nam dotarcie do mety. Ski Fall to natomiast ogromna, lodowa zjeżdżalnia. Podczas zabawy musimy skakać przez obręcze, aby zdobywać punkty. W kolejnym z nowych etapów - Pegwin Pursuit, zespoły ścigają pingwina z zabawkami, starając się utrzymać go jak najdłużej. Wreszcie, Snowy Scrap to kolejna gra zespołowa, w której musicie przetoczyć kulę śnieżną tak, aby zwiększyć jej rozmiar szybciej niż konkurencja.

Oczywiście, jak z każdym nowym sezonem, do Fall Guys trafi mnóstwo nowych elementów do personalizacji awatarów, w tym kostiumy, emotki czy kolory. Co więcej, łatwiej będzie teraz zdobyć walutę premium - korony. Twórcy zapowiedzieli również kolejne poprawki, które mają na celu uczynić sterowanie bardziej responsywnym.

Fall Guys sezon 3 wystartuje już dzisiaj, równolegle na PC i PlayStation 4.

