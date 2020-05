Fallout 76 - Bohater z gry potrzebuje pomocy w prawdziwym życiu, niezwykła zbiórka pokazuje siłę społeczności

Społeczność gry Fallout 76 połączyła siły, aby pomóc jednemu z graczy po pożarze w prawdziwym życiu.

Fallout 76 od chwili premiery wzbudzał spore emocje. Liczne błędy i brak dopracowania sprawiły, że tytuł ciężko było uznać za udany. Twórcy na szczęście nie porzucili projektu i po wielu miesiącach prac oraz najnowszym, ogromnym dodatku – Wastelanders, gra zyskała nowe życie. Pomimo wielu zawirowań, produkcja może się poszczycić oddaną i zgraną społecznością, czego najlepszym dowodem jest prowadzona właśnie zbiórka funduszy dla jednego z najwierniejszych fanów.

Brent “CJ Martin” Fairchild jest graczem Fallouta 76 od niemal samego debiutu tytułu, a stworzona przez niego postać – Doc CJ Martin, stała się już legendą wśród społeczności. W świcie gry jest on medykiem i zajmuje się pomaganiem innym, nastawionym pokojowo, użytkownikom w grze. Za pomocą paczek prezentowych, rozdawanych na całym obszarze gry, oraz przedmiotom leczącym sprzedawanym poniżej wartości, pomógł on wielu graczom. Niestety, teraz sam Brent potrzebuje pomocy w prawdziwym życiu.

W miniony weekend w domu Fairchilda wybuchł pożar, podczas którego uratował on swoją żonę i syna, samodzielnie wynosząc ich z płomieni. Podczas ratowania rodziny odniósł jednak poważne obrażenia: poparzenia pierwszego i drugiego stopnia oraz uległ zaczadzeniu. Gracze Fallout 76 nie zapomnieli jednak o swoim bohaterze. Na stronie GoFundMe ruszyła właśnie zbiórka zorganizowana przez Kennetha Vigue, dzięki której, w tych trudnych chwilach, społeczność gry może odwdzięczyć się za pomoc udzielaną im dotychczas przez Doc CJ Martin’a.

Odzew na akcję przerósł oczekiwania organizatora. Początkowa kwota zbiórki została ustalona na tysiąc dolarów, jednak w momencie pisania tego artykułu, na koncie jest już 6 220 dolarów i pieniędzy nadal przybywa. Żona Brenta powiedziała, że gdy dowiedział się on o akcji, to nie mógł powstrzymać łez wzruszenia. Jeśli jesteście fanami gry Fallout 76 lub chcecie, po prostu, wesprzeć naprawę domu i powrót do zdrowia człowieka, który pomaga innym, zbiórka nadal trwa. Akcja jest dowodem na to, jak silna potrafi być społeczność gamingowa i jak pięknych rzeczy potrafi razem dokonywać.

źródło: gamesradar.com