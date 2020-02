Fallout 76: Wastelanders z datą premiery!

Bethesda ujawniła dzisiaj, że długo wyczekiwane rozszerzenie do Fallout 76 - Wastelanders, zadebiutuje już w kwietniu

Fallout 76 nie miał łatwego startu, gra trafiła do sprzedaży pod koniec 2018 roku i, delikatnie rzecz ujmując, nie wzbudziła zachwytu u graczy. Najnowsza odsłona kultowej serii była krytykowana niemal za wszystko. Co istotne jednak, krytyka ta była jak najbardziej słuszna.

Zespół odpowiedzialny za grę nieustannie pracuje nad jej poprawą, przy okazji wzbogacając ją o nowe historie, przedmioty i wydarzenia. Kluczowym dla dalszego rozwoju gry, miał być dodatek Wastelanders. Pierwotnie, twórcy zakładali, że zadebiutuje on pod koniec 2019 roku. Niestety, Bethesda potrzebowała więcej czasu na jego dopracowanie i datę debiutu przesunięto.

Dzisiaj, po miesiącach oczekiwania, wreszcie dowiedzieliśmy się kiedy "życie" powróci do Fallouta 76. Jak ujawnił właśnie deweloper, nowy rozdział w historii gry rozpocznie się już 7 kwietnia.

Przedstawiciele Bethesdy niejednokrotnie podkreślali, że Wastelanders to jedno z największych rozszerzeń nad jakim kiedykolwiek pracowali. Co dokładnie zaoferuje nam dodatek? Przede wszystkim, zupełnie nową kampanię, w której główną rolę odegrają "żywi" NPC. Wraz z ich powrotem do gry zawitają dwie zupełnie nowe frakcje i pełnoprawny system dialogowy, wzorowany na tym z gry Fallout 3. Nie zabraknie również nowych aktywności, przeciwników i broni. Do tej ostatniej kategorii dołączy łuk, który będziemy mogli ulepszać oraz tworzyć do niego specjalne strzały (np. wybuchowe, podpalające itd.).

To jednak nie koniec rewelacji związanych z Fallout 76. Bethesda ujawniła, że 7 kwietnia gra zadebiutuje również na platformie Steam.

Fallout 76 jest obecnie dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC (tylko launcher Bethesdy). Dodatek Wastelanders będzie dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy gry.

źródło: Bethesda