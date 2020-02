Fallout 76 - dodatek Wastelanders wprowadzi towarzyszy oraz opcje romansowania

Bethesda ujawniła kolejne szczegóły na temat długo wyczekiwanego dodatku do Fallout 76 - Wastelanders. Wraz z premierą rozszerzenia, do gry zawitają pełnoprawni towarzysze.

Jak niedawno ujawniła Bethesda, Fallout 76 już 7 kwietnia otrzyma ogromne rozszerzenie zatytułowane Wastelanders. Sympatycy gry wiążą z nim ogromne nadzieje, bowiem twórcy obiecują powrót do RPG-owych korzeni serii. Do tej pory zdradzono, że do gry powrócą humanoidalni NPC, a wraz z nimi pojawią się nowe frakcje, zadania, przeciwnicy i wyposażenie.

W ostatnim wpisie, na oficjalnym blogu Fallout 76, twórcy podzielili się z nami kolejnymi informacjami na temat gry. Tym razem skupiono się na towarzyszach. Tak jest! Do gry powróci możliwość nawiązania bliższych relacji z postaciami niezależnymi. Gracze chcący zdobyć ich przychylność, będą musieli wykonać serię zadań, ściśle powiązanych z daną postacią. Przedstawiciele studia podkreślają, że każdy z nowych bohaterów Fallouta 76 posiada ciekawą i unikalną linię fabularną.

W zamian za pomoc, nowi bohaterowie zaoferują nam swoje usługi jako towarzyszy. W święcie gry będzie się to wiązać m.in. z możliwością wykonywania codziennych zadań, które zapewnią nam dodatkowe doświadczenie i przedmioty. Wraz z postępami w relacjach z towarzyszem, otrzymamy również wyjątkowe przedmioty do naszego obozu. To jednak nie wszystko, aby nieco "ożywić" świat gry, Wastelanders pozwoli nam zaprosić jedną z postaci niezależnych do naszego obozu, która w razie np. ataku, będzie go zaciekle bronić przed napastnikami.

Choć twórcy nie zdradzili tego wprost, to zasugerowali, że być może relacje z towarzyszem będzie można przenieść na wyższy, "romantyczny" poziom. Możliwe, że Bethesda postanowiła nie ujawniać nam jeszcze wszystkiego i dopiero po premierze Wastelanders odkryjemy wszystkie sekrety dodatku.

Wastelanders zapowiada się naprawdę interesująco. Kto wie? Może Fallout 76 wraz z premierą rozszerzenia faktycznie otrzyma "drugie życie".

