Fallout 76 otrzyma zwierzęcych towarzyszy, w planach są również kolejne frakcje

Choć Fallout 76 dopiero co otrzymał największe rozszerzenie w swojej historii, to twórcy już planują kolejne dodatki. Możemy spodziewać się nowych frakcji, a także zwierzęcych towarzyszy.

Rozszerzenie Wastelanders miało być nowym startem dla Fallout 76 i rzeczywiście się takim okazało. Sympatycy produkcji, a wbrew pozorom jest ich całkiem sporo, z radością eksplorują Zachodnią Wirginię, a pojawienie się postaci NPC, nowych przeciwników, zadań i wydarzeń sprawiło, że obecnie w grze jest mnóstwo aktywności, zarówno dla starych wyjadaczy, jak i nowych graczy.

Wydaje się, że również Bethesda jest zadowolona z przyjęcia Wastelanders, a twórcy już planują kolejne dodatki. W spotkaniu ze społecznością gry, nieco światła na przyszłość Fallout 76 rzucili deweloperzy - Jeff Gardiner oraz Ferret Baudoin. Pierwszy z nich, zapytany o nowych towarzyszy, odparł, że jego zespół eksploruje możliwość wprowadzenia do gry zwierzęcych towarzyszy.

Teraz, gdy mamy w grze system towarzyszy, chcemy również dodać zwierzaki. - Jeff Gardiner, Bethesda

Dla fanów serii jest to znakomita wiadomość, bowiem ikoniczny dla Fallouta stał się psi bohater niezależny o imieniu "Dogmeat". Niestety, mało prawdopodobne jest, aby jednocześnie mógł nam towarzyszyć więcej niż jeden towarzysz. Twórcy stwierdzili, że choć chcieliby wprowadzić takie rozwiązanie, to wiąże się ono ze sporym ryzykiem i licznymi problemami, które trzeba rozwiązać. Na pocieszenie otrzymamy możliwość "przebierania" postaci, które dołączyły do naszej drużyny. Póki co, w świecie gry pojawiają się one jedynie w domyślnym stroju.

Czego jeszcze możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach w Fallout 76? Z całą pewnością nowych historii (mniejszych i większych), bohaterów niezależnych (w tym towarzyszy), licznych zmian w systemach gry (legendarne perki) oraz wydarzeń sezonowych. W dalszej perspektywie zdradzono również, że do gry mogą trafić nowe frakcje, w tym tak ikoniczne dla serii, jak Bractwo Stali czy Enklawa.

Wastelanders zrobiło dla Fallouta 76 naprawdę wiele dobrego, widać, że twórcy są na właściwej ścieżce. Miejmy nadzieję, że z niej nie zboczą, a w nadchodzących miesiącach otrzymamy sporo dodatkowej, ciekawej zawartości.

źródło: vg247.com