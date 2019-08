Fallout 76 - poznaliśmy szczegóły na temat pierwszego rajdu w grze

Bethesda przygotowuje się do wprowadzenia aktualizacji numer 12 do Fallouta 76. Największą nowością jaką wprowadzi nowa "łatka" będzie pierwszy rajd w grze - Krypta 94.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, już jutro krypta 94 otworzy się dla wszystkich śmiałków przemierzających postapokaliptyczne pustkowia Fallout 76. Wewnątrz krypty 94 znajduje się pierwszy w grze rajd.

Fallout 76 nie miał łatwego początku, ale z każdym tygodnie gra prezentuje się coraz lepiej. Twórcy nieustannie pracują nad poprawianiem gry i dodawaniem do niej nowej zawartości. Rajdy to jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji przez społeczność gry. Twórcy ujawnili kolejne szczegóły dotyczące nowej zawartości.

Rajdy będą przeznaczone dla czteroosobowych drużyn (choć możliwe będzie zbadanie ich w mniejszych zespołach). Krypta 94 zaoferuje nam trzy wyjątkowe misje, które będą zmieniały się losowo co tydzień oraz trzy poziomy trudności: nowicjusz, standard oraz ekspert. Nowicjusz pozwoli na zapoznanie się z rajdami mniej doświadczonym graczom. Podczas zabawy na tym poziomie trudności nie będzie obowiązywał limit czasu. Niestety, nie będziemy mogli liczyć na najlepsze nagrody. Te zdobędziemy dopiero na poziomie standardowym bądź eksperckim. Wyższa trudność to nie tylko groźniejsi przeciwnicy, ale również limit czasu. Jeśli nie zdołamy wykonać misji w określonym czasie, to cała nasza drużyna zginie i będziemy musieli zaczynać całą zabawę od początku.

Wśród licznych nagród, które zaoferuje nam krypta 94 znajdują się plany do stworzenia pierwszego w Fallout 76 legendarnego zestawu pancerza.

Fallout 76 jest obecnie dostępny na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Warto też podkreślić, że wszelkie rozszerzenie i dodatki, które trafiają do gry są darmowe.