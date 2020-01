Fallout 76 - rozszerzenie Wastelanders coraz bliżej

Bethesda zaprasza do beta testów największego w historii Fallout 76 rozszerzenia - Wastelanders.

Od momentu premiery, Fallout 76 miał swoje wzloty i upadki (chociaż tych drugich zdecydowanie więcej). Możliwe jednak, że gra ma przed sobą zupełnie nowe życie, a to za sprawą ogromnego rozszerzenia Wastelanders.

Wastelanders miało trafić na serwery pod koniec ubiegłego roku, ale twórcy gry poinformowali, że nie chcą powtórzyć wcześniejszych błędów i potrzebują więcej czasu na dopracowanie tytułu. Wówczas zdradzono jedynie, że dodatek zadebiutuje w pierwszym kwartale 2020 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że tym razem Bethesda dotrzyma słowa, bowiem przedstawiciele firmy zapraszają do zamkniętych beta testów rozszerzenia.

Na oficjalnej stronie gry pojawił się komunikat skierowany do najbardziej zaangażowanych graczy Fallout 76 na PC, dlaczego tylko na komputerach? Bowiem to właśnie wyłącznie na nich przeprowadzane będą testy. Wszyscy chętni zapisywać mogą się wyłącznie do jutra, natomiast sama beta wystartuje już 17 stycznia. Bethesda podkreśla, że na razie potrzebuje jedynie kilkuset osób i zależy jej na najbardziej aktywnych graczach sieciowej odsłony Fallouta. Co istotne, przed przystąpieniem do testów konieczne będzie zatwierdzenie klauzuli poufności. Oznacza to m.in., że nie można będzie publikować materiałów z gry, ani publicznie wypowiadać się na temat jej zawartości.

Dla przypomnienia, dodatek Wastelanders zaoferuje nam m.in.: nowych przeciwników, bronie, wyposażenie, elementy dekoracyjne oraz kampanię fabularną. Co najbardziej istotne, w grze pojawią się również ludzkie postacie NPC oraz rozbudowany system dialogowy, wzorowany na tym z gry Fallout 3. Przedstawiciele Bethesdy podkreślają, że Wastelanders to jedno z największych rozszerzeń nad jakim kiedykolwiek pracowali.

źródło: gamingbolt.com