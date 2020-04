Fallout 76 - w grze pojawił się błąd, który powoduje, że postacie NPC okradają graczy

Rozszerzenie Wastelanders wprowadziło do Fallout 76 długo oczekiwane postacie NPC. Okazuje się jednak, że bohaterowie sterowani przez SI to "złodziejaszki" i chętnie "uwolnią" nas od posiadanego przez nas sprzętu.

Fallout 76 z całą pewnością przejdzie do historii gamingu. Bethesda zdecydowała się w 2018 roku na mały eksperyment i, z wysłużonej serii RPG, postanowiła zrobić sieciowy survival. W dniu premiery gry okazało się, że jednak nie to było najgorsze. Fatalna optymalizacja i lincze błędy sprawiły, że przez kilka tygodni od debiutu tytuł był niemal niegrywalny. Na zespół odpowiedzialny za grę wylała się fala krytyki.

Bethesda nie ma jednak w zwyczaju porzucać swoich projektów (patch The Elder Scrolls Online) i regularnie poprawiała i wzbogacała Fallout 76 o nową zawartość. Kulminacją zmian miał być dodatek Wastelanders, określany przez same studio, jako największy w historii całej firmy. Wastelanders wylądował na serwerach gry w zeszłym tygodniu i zewsząd zbierał zasłużone pochwały. Do gry trafiła m.in. nowa kampania, postacie NPC, towarzysze, frakcje, rozbudowany system dialogowy i znacznie więcej.

Niestety, jak się właśnie okazało, twórcom nie udało się uniknąć kilku wpadek. Z powodu jednego z bugów, Bethesda musiała zablokować możliwość handlu pomiędzy graczami. Teraz natomiast, społeczność gry "odkryła" kolejny poważny błąd, który może was pozbawić waszych najlepszych broni.

Największą i najbardziej oczekiwaną nowością Wastelanders są postacie NPC. Jak jednak donoszą użytkownicy forum reddit, część z nich ma "lepkie ręce". Podczas nowych wydarzeń publicznych, w których towarzyszą nam bohaterowie niezależni, może się zdarzyć, że "pożyczą" oni naszą najlepszą broń i cały zapas amunicji, jaki ze sobą mieliśmy. Na szczęście, sytuacja ta ma jednak miejsce tylko gdy polegniemy. Więc wykonując tego typu wydarzenia, warto mieć się szczególnie na baczności. Cały problem jest o tyle istotny, że gracze często poświęcają dziesiątki godzin na zdobycie wymarzonej "legendarnej" broni.

Bethesda potwierdziła, że jest świadoma nowego błędu i już pracuje nad jego rozwiązaniem. Kiedy możemy spodziewać się stosowanego patcha? Tego niestety nie wiemy. Nie wiadomo również, jakie rozwiązanie twórcy przewidują dla osób, które w ten sposób już utraciły swój najlepszy sprzęt.

Fallout 76 jest obecnie dostępny na PC (również Steam), PlayStation 4 i Xbox One. Warto dać szansę produkcji w postapokaliptycznym świecie, szczególnie, że dodatek Wastelanders jest dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy gry.

źródło: vg257.com