Fallout 76 z kolejną aktualizacją - gra będzie bardziej przystępna dla nowych graczy

Bethesda wrzuciła na serwery gry Fallout 76 kolejną aktualizację. Tym razem pod lupę wzięto m.in.: balans w trybie "nuklearna zima" oraz poprawki ułatwiające rozgrywkę nowym graczom.

Fallout 76 wywołał swoją premierą nie lada emocje. Jedna z najbardziej kultowych serii gier rpg porzuciła swój rodowód na rzecz sieciowego surwiwalu w postapokaliptycznym świecie. Już to wystarczyło, aby najbardziej zagorzali fani serii wylali na twórców swoją wściekłość. Może gdyby w dniu debiutu Fallouta 76 okazało się, że mamy do czynienia z dziełem wybitnym, to najbardziej rozgoryczeni sympatycy uniwersum pogodziliby się z nowym kierunkiem ich ukochanej serii. Niestety tak się nie stało. Fallout 76 okazał się, możemy to śmiało powiedzieć, katastrofą. W dniu premiery i jeszcze długie tygodnie po niej, gra była ledwo grywalna, a liczba błędów i fatalna optymalizacja sprawiły, że produkcja doczekała się ogromnej fali krytyki.

Bethesda postanowiła się jednak nie poddawać i z godnym podziwu uporem cały czas naprawia i udoskonala swoją produkcję. Przed nami kolejna aktualizacja, która skupia się na balansie trybu "nuklearna zima", poprawkach związanych z działaniem pancerza wspomaganego oraz ułatwieniach dla nowych graczy.

Zmieniliśmy systemy leżące u podstaw pancerza wspomaganego, aby rozwiązać wiele błędów z nim związanych związanych, poprawić wydajność i sprawić, że cały system będzie działał sprawniej. Chociaż większość z nich jest ulepszona „pod maską”, uważamy, że te zmiany pomogą wam lepiej się bawić i napotkać mniej problemów podczas noszenia ulubionego zestawu pancerza wspomaganego. - Bethesda

W trybie "nuklearna zima" zmieniono działanie niektórych broni oraz zredukowano bonusowe obrażenia uzyskiwane z kart:

Commando Master

Heavy Gunner Master

Guerrilla Master

Rifleman Master

Shotgun Master

Demolition Expert

Nowi gracze mogą od tej pory liczyć na łatwiejsze wejście w świat gry, aby tego dokonać twórcy zdecydowali się na kilka zmian:

Zmniejszono poziom potworów występujących w strefach startowych

Zmniejszono koszty szybkiej podróży dla graczy poniżej 25 poziomu

Przeprojektowano nagrody z wyzwań na niskich poziomach, tak aby były bardziej przydatne w początkowej fazie przygody

Gracze muszę być teraz co najmniej na poziomie 15, aby móc się zarazić chorobami

Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza najnowsza aktualizacja znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Fallout 76 jest obecnie dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC.