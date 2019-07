Fallout 76 z nową zawartością - rajdy zawitają do gry już 20 sierpnia

QuakeCon 2019 już za nami, na imprezie poświęconej grom Bethesdy poznaliśmy sporo nowych informacji na temat przyszłości Fallouta 76.

Fallout 76 pomimo nie najlepszego startu, nie został skreślony przez twórców. Co więcej, Bethesda zamierza wspierać najnowszą odsłonę postapokaliptycznego RPGa jeszcze długi czas. Podczas ostatniego QuakeCon-u przedstawiciele studia zdradzili, że już w przyszłym miesiącu doczekamy się pierwszego w Fallout 76 rajdu, czyli w założeniu najbardziej wymagającej aktywności związanej z pve.

Pierwszy rajd zostanie umieszczony w nowo otwartej krypcie 94 i będzie przeznaczony dla zgranych, czteroosobowych drużyn, choć jak podkreślają twórcy możliwe będzie spróbowanie swoich sił w rajdach również w mniejszych grupach. Na początek otrzymamy trzy poziomy trudności i trzy misje, które będą zmieniały się losowo co tydzień. W nagrodę za ukończenie rajdu otrzymamy wyjątkowe przedmioty oraz schematy do stworzenia pierwszego w Fallout 76 legendarnego zestawu pancerza.

We wrześniu otrzymamy dodatkowo nową mapę do trybu typu battle royale - Nuclear Winter, oraz usprawnienia w pozostałych trybach, jak np. zmiany w systemie losowych wydarzeń. Nagrody za udział w wydarzeniach będą bardziej wartościowe i oparte o aktywność gracza. Co więcej, szybka podróż do nowych eventów będzie darmowa.

Największe zmiany czekają na nas jednak dopiero w listopadzie, kiedy to zadebiutuje rozszerzenie - Wastelanders, wprowadzające do gry ludzkie postacie NPC. Podczas QuakeCon 2019 ujawniono, że wraz z Wastelanders do Fallout 76 trafi, dobrze znany z poprzednich odsłon serii, system frakcji. Twórcy zdradzili, że będziemy mogli nawiązać współpracę z więcej niż jednym ugrupowaniem na raz. Dodatek Wastelanders wprowadzi do gry również zupełnie nowe rodzaje broni, w tym łuki, do których będziemy mogli tworzyć różnego rodzaju amunicję (wybuchową, podpalającą itd. itp.).

Wreszcie, potwierdzono również, że Fallout 76 otrzyma prywatne serwery, te mają być dostępne "szybciej niż nam się wydaje". Na koniec, warto podkreślić, że wszystkie rozszerzenia i dodatki do Fallouta 76 są całkowicie darmowe i dostępne dla każdego, kto zakupił produkcję Bethesdy.

źródło: wccftech.com