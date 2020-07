Fallout otrzyma serial telewizyjny od twórców Westworld

Lubicie postapokaliptyczne klimaty? Jeśli tak, to mamy dla was świetną wiadomość - Powstanie serial telewizyjny Fallout, a za jego produkcję odpowiadać będą twórcy Westworld.

Firmy Bethesda oraz Amazon poinformowały o nawiązaniu współpracy przy tworzeniu serialu telewizyjnego umiejscowionego w uniwersum gier z serii Fallout. Za produkcję odpowiadać będzie Kilter Films, a więc firma, która dała nam m.in. Westworld (dla HBO).

Lisa Joy oraz Jonah Nolan - główni twórcy Westworld, nie kryli swojej radości z udziału w nowym projekcie.

Fallout to jedna z najlepszych serii gier w historii. Dlatego jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z Toddem Howardem i resztą genialnych szaleńców w Bethesda, aby ożywić te ogromne, wywrotne i mrocznie zabawne uniwersum w Amazon Studios. - Lisa Joy, Jonah Nolan

Nad scenariuszem i ogólną wizją serialu czuwać będą również przedstawiciele Bethesdy, wspomniany już Todd Howard oraz James Altman. Pierwszy z nich zdradził, że jego firma już od lat starała się przenieść Fallouta do telewizji.

W ciągu ostatniej dekady analizowaliśmy wiele sposobów wprowadzenia Fallouta na ekrany, ale od momentu, gdy kilka lat temu po raz pierwszy rozmawiałem z Jonah i Lisą, było jasne, że tylko oni i zespół Kilter zrobią to dobrze. - Todd Howard, Bethesda

W ostatnim czasie filmowi twórcy wyjątkowo chętnie sięgają po inspiracje do branży gier. Po sukcesie Wiedźmina na Netflixie (choć sam serial bazuje głównie na prozie Sapkowskiego), zapowiedziano film Borderlands oraz serial HBO - The Last of Us.

