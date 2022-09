Fałszywa strona Samsunga nadal aktywna

Facebook nadal nie zablokował fałszywej strony Samsunga, która próbuje oszukiwać internautów.

Na Facebooku można być oszukanym przez wiele fałszywych stron, do których należy także fikcyjny fan page firmy Samsung, producenta elektroniki użytkowej, w tym smartfonów. Oszustwo zorganizowano przy okazji urodzin firmy, które mają być powodem do rozdawania darmowych telefonów. Żeby je otrzymać, rzekomo wystarczyło wpisać w komentarzu słowo „gotowe” i się zarejestrować…

Twórcy strony próbują zwabić użytkowników rzekomymi nagrodami w postaci nowych smartfonów, oczywiście po to, żeby kliknęli oni „link rejestracyjny” zawarty w poście. Link nie prowadzi do formularza rejestracji, tylko do strony próbującej wyłudzić pieniądze. Przestępcy próbują zachęcić użytkowników do klikania kolejnych linków wygraną w wysokości 3000 zł.

Na czym polega wyłudzenie pieniędzy? Końcowym etapem oszustwa jest zamówienie tapety dla WhatsAppa za pomocą SMS-a, którego koszt wynosi 30 zł. Użytkownik nie jest świadomy, że zamawia tapetę, za to myśli, że kontynuuje proces rejestracji.

Jak odróżnić fałszywą stronę Samsunga od autentycznej?

Strona stworzona przez przestępców ma tylko 114 polubień i założono ją 10 września 2022 roku. Oficjalna strona firmy Samsung została stworzona 10 kwietnia 2010 roku i ma ponad 162 mln polubień.