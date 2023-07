Fałszywe aktualizacje systemu Windows - to może być ransomware

Przestępcy opracowali skuteczny sposób na to, aby nakłonić użytkowników do pobrania fałszywej aktualizacji systemu Windows.

Analitycy z FortiGuard Labs zidentyfikowali nowy wariant ransomware o nazwie Big Head. Po raz pierwszy pojawił się w maju 2023 roku, a obecnie rozróżniamy trzy jego odmiany, nazwane po prostu A, B i C. Każda ma taki sam cel - zaszyfrować pliki na komputerze i żądać okupu za ich odblokowanie. W jaki sposób działają te warianty?

Wariant A po uruchomieniu wyświetla fałszywy ekran aktualizacji systemu Windows, aby oszukać użytkowników, że na ich urządzeniu trwają „legalne” procesy. Fałszywa aktualizacja zajmuje około 30 sekund, a po jej zakończeniu pliki na dysku są zaszyfrowane . Użytkownik dowiaduje się o tym przez wyświetlenie na pulpicie notatki. Ma ona nazwę " README_[losowa siedmiocyfrowa liczba].txt ". W treści znajduje się informacja o zaszyfrowaniu danych oraz konieczności kontaktu, a także ostrzeżenie, aby nie próbować samodzielnie odblokowywać plików;

Wariant B korzysta z pliko PowerShell o nazwie cry.ps1 . Umieszcza na urządzeniu ofiary notatkę oznaczoną jako Read Me First!.txt z taką samą wiadomością o okupie, jednak tutaj podana jest informacja o wysokości opłaty okupu, która wynosi jednego Bitcoina, czyli ponad 120 tys. zł ;

korzysta z pliko PowerShell o nazwie . Umieszcza na urządzeniu ofiary notatkę oznaczoną jako z taką samą wiadomością o okupie, jednak tutaj podana jest informacja o wysokości opłaty okupu, która wynosi ; Wariant C poznano jak na razie najmniej. Wiemy tylko tyle, że szyfruje pliki i dołącza do nazw plików kontaktowy adres e-mail atakującego: [email protected][xxxxxx]. Zastępuje również tapetę pulpitu własną, która zawiera notatkę o konieczności zapłacenia okupu.

Fot.: Fortinet

Co robić, gdy zdarzy się najgorsze i trafi Cię ransomware? Eksperci odradzają płacenie - płatność nie gwarantuje odzyskania plików, ponadto może również ośmielić przestępców do atakowania większej liczby podmiotów. W takiej sytuacji należy zgłosić się do specjalistów zajmujących bezpieczeństwem. Takie firmy mają swoje sposoby na odszyfrowanie plików, jednak może to sporo kosztować. Aby nie doszło do ataku, pamiętaj o cyberhigienie, w tym unikania klikania w linki w wiadomościach e-mail oraz pobieranie plików tylko z zaufanych stron.

