Fałszywy MSI Afterburner w sieci! Uważaj co pobierasz

Jakiś czas temu na oficjalnej stronie MSI pojawił się problem, który nie pozwala na pobieranie popularnego programu Afterburner. Sprytni oszuści szybko wykorzystali ten fakt.

Afterburner to niezwykle popularny program wśród entuzjastów komputerów, a szczególnie gier. Pozwala on wycisnąć z maszyny jak najwięcej oraz szczegółowo monitorować system i wszystkie parametry. Jakiś czas temu llink do pobierania programu na oficjalnej stronie MSI przestał działać bez żadnego ostrzeżenia. Użytkownicy szybko zaczęli szukać innych alternatyw pobrania oprogramowania. Niestety oszuści też trzymali rękę na pulsie i podszyli się pod MSI.

W sieci pojawiła się witryna łudząco podobna do oficjalnej strony producenta Afterburnera. Jednak użytkownicy zamiast pobrać to, co rzeczywiście chcieli, mogli ściągnąć na swoje komputery złośliwe oprogramowanie.

Co dziwne, MSI wystosowało na swoich witrynach tylko jedno ostrzeżenie przed fałszywą stroną. Niestety było to tylko jednorazowe działanie i mogło pojawić się zbyt późno. Oficjalna strona Afterburnera nadal nie zawiera żadnego ostrzeżenia a przycisk do pobierania jest nieaktywny. Nie dziwi więc fakt, że użytkownicy wciąż będą szukać alternatywnych źródeł pobierania. Na szczęście strona podszywająca się pod MSI jest już nieaktywna i nie stwarza zagrożenia dla internautów. W całej sytuacji zastanawia tylko podejście MSI.

Patrząc na takie sytuacje, warto mieć świadomość o tym, jak chronić się przed złośliwym oprogramowaniem.