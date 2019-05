Family Link - rozwiązanie Google, które pomaga dorosłym chronić dzieci

Jednym z najważniejszych aspektów dbania o bezpieczeństwo dzieci w internecie jest rozmowa o zagrożeniach oraz jasne ustalenie zasad korzystania ze smartfona, tabletu i zasobów sieci przez dziecko.

Spis treści

Google dostarcza narzędzia, które pomagają rodzicom i nauczycielom chronić najmłodszych, ale również uczyć ich jak świadomie odkrywać i samemu kształtować wirtualną rzeczywistość. Korzystający z aplikacji Family Link rodzice w łatwy sposób mogą zarządzać urządzeniami cyfrowymi dziecka - zatwierdzać aplikacje, ustawiać limity czasu i lokalizować je. A to wszystko w porozumieniu i za zgodą dziecka.

By pomóc dzieciom w świadomym odkrywaniu internetu warto umacniać w nich wartości, takie jak rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga, które są drogowskazem nie tylko w życiu codziennym, ale także w świecie wirtualnym. W rozmowie o bezpiecznym i mądrym korzystaniu ze smartfona oraz aktywności dziecka w sieci mogą pomóc również technologie. Google przygotował kilka rozwiązań dla rodziców, które dostarczają dobrych przykładów i argumentów do takiej dyskusji, jak również konkretne narzędzia do sprawnej kontroli urządzeń dziecka.

Family Link - ustalaj z dzieckiem zasady

Aplikacja Google Family Link umożliwia rodzicom młodszych nastolatków i dzieci wprowadzenie reguł korzystania z urządzeń cyfrowych, obowiązujących w całej rodzinie. Narzędzie musi być zainstalowane na urządzeniu zarówno rodzica, jak i dziecka - dlatego cały etap instalacji przechodzi się wspólnie. Przed zakończeniem procesu, dziecko jest informowane, co będzie widział i do jakich informacji na jego telefonie będzie miał dostęp rodzic, i musi wyrazić na to zgodę. Family Link pozwala dorosłym na przykład sprawdzić z jakich aplikacji korzysta dziecko i ile czasu im poświęca, a także zablokować te niestosowne.

Family Link daje możliwość ustawienia limitów czasu korzystania ze smartfona, tak by urządzenie było zablokowane w wybranych porach (np. od 21 do 7 rano), a także zdalnego blokowania go jeśli nadejdzie czas np. na naukę. Aplikacja pozwala także zlokalizować urządzenie, a tym samym sprawdzić, gdzie znajduje się dziecko (jeśli oczywiście ma urządzenie przy sobie). Google systematycznie reaguje też na komentarze i potrzeby użytkowników dlatego wprowadza

nowe funkcje do aplikacji. Zmiany związane z Family Link, które zostaną wprowadzone w polskiej wersji w ciągu najbliższych tygodni to:

nowy wygląd aplikacji, który jeszcze bardziej ułatwi jej obsługę,

możliwość ustawiania różnych limitów czasowych dla poszczególnych aplikacji, dzięki temu można np. zwiększyć limit czasu dla aplikacji edukacyjnej, a zmniejszyć dla gier,

czas bonusowy dla dzieci, czyli kilka dodatkowych minut ponad standardowy dzienny limit.

Family Link można pobrać z Google Play lub AppStore. Co ważne - urządzenie rodzica może mieć system Android lub iOS (iPhone) natomiast smartfon lub tablet dziecka musi być obsługiwane przez system Android.

YouTube Kids - udostępniaj dziecku tylko sprawdzone treści

To platforma stworzona jako alternatywa dla YouTube - wszystkie treści tam zgromadzone są przeznaczone dla dzieci, tak by w bezpieczny i prosty sposób odkrywały świat. Dzięki YouTube Kids najmłodsi mogą bez obaw oglądać odpowiednie dla swojego wieku filmy online – bez względu na to, czy jest to ich ulubiona bajka, piosenka czy film edukacyjny pokazujący, jak zrobić model wulkanu… lub glut do ugniatania. YouTube Kids, mimo że zostało stworzone z myślą o dzieciach, posiada również liczne opcje dla rodziców czy opiekunów, dzięki którym mogą oni decydować co ogląda dziecko, monitorować ile czasu korzysta z aplikacji i sprawdzać, jakie treści wyszukuje.

Polską wersję aplikacji YouTube Kids można pobrać za darmo z Google Play i AppStore.

Asy Internetu - rozmawiaj z dzieckiem by wychować asa

“Udostępniaj z głową”, “nie daj się nabrać”, “chroń swoje sekrety”, “mów o swoich wątpliwościach”, a także “życzliwość jest fajna” - to kluczowe przekazy, którymi warto zachęć dzieci do podejmowania mądrych decyzji w sieci, tak by mogły w pełni korzystać z zalet internetu. I właśnie na takich wartościach bazuje program edukacyjny Asy Internetu, który Google prowadzi we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą i z którym chce dotrzeć do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. W ramach projektu została uruchomiona interaktywna gra dla dzieci - Interlandia, w której zmierzą się z wyzwaniami jakie mogą czekać na nie w cyberświecie. Dla nauczycieli przygotowano scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową oraz szkolenia z wdrażania wiedzy, tak by teorię skutecznie przekuć w praktykę. A na dedykowanej projektowi stronie internetowej g.co/AsyInternetu materiały dla siebie znajdą rodzice - zestaw przydatnych wskazówek jak rozmawiać z dziećmi o bezpiecznym eksplorowaniu internetu.