Family Link z nowymi funkcjami już dostępne

Google pozwala rodzicom ustawiać limity czasowe i dodatkowe bonusy przed snem.

Google Familiy Link to rozwiązanie, które pozwala rodzicom na administrowanie urządzeniami wykorzystywanymi przez dzieci skrupulatnie kontrolując, jakie aplikacje są zainstalowane na urządzeniu, ile czasu dziecko spędziło z telefonem oraz kiedy ma je odłożyć i pójść spać. Za grzeczne zachowanie dorośli mogą docenić dziecko oferując mu dodatkowy czas przed ekranem przed nocną blokadą urządzenia.

Źródło: androidpolice

Limity czasu spędzonego z aplikacją mogą się przydać w przypadku, gdy rodzice nie chcą, aby dzieci grały w gry przez wiele godzin, ale jednocześnie nie chcą im zabierać dostępu do aplikacji takich, jak Duolingo, które pozwala na naukę języka angielskiego w przystępnej formie. Dodatkowy czas przed snem również jest przydatną funkcją. Do tej pory rodzice, którzy chcieli zaoferować swoim pociechą dodatkowe kilkanaście minut grania w weekendy musieli zmieniać wszystkie ustawienia globalne usługi Familily Link.

Wszystkie wymienione wyżej zmiany zostały zaprezentowane podczas Google I/O już w maju 2019 roku, kiedy to wyszukiwarkowy gigant poinformował, że przeniesie kontrolę rodzicielską w systemie Android 10 bezpośrednio do Cyfrowej równowagi. Dzięki temu rozwiązaniu dodatkowa aplikacja staje się zbędna, a Familiy Link zostanie zintegrowane z systemem operacyjnym. Do tej pory była to aplikacja, która ściśle współpracowała z Usługami Google. Najnowsza aktualizacja Family Link jest wprowadzana stopniowo dla wszystkich użytkowników za pomocą Google Play.

Dwie wyczekiwane od pewnego czasu funkcje pojawiają się powoli u użytkowników z różnych części świata, którzy wykorzystują różne urządzenia z systemem operacyjnym Android.

Firma Google zaktualizowała również opis aplikacji w Google Play, który informuje już o nowościach.

Źródło: androidpolice.com