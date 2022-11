Fani Apple będą wniebowzięci. Ukochany przez wielu element po latach powróci do MacBooka

W 2015 roku kultowy element laptopów Apple - świecące jabłuszko z tyłu obudowy - odszedł do lamusa. Byliśmy przekonani, że już na dobre. Jednakże nowe patenty Apple dają nadzieję na powrót tego charakterystycznego znaczka firmy.

Ostatnie lata są świetnym czasem dla fanów klasycznego designu Apple. Nie dość, że nowe laptopy od firmy przynoszą ze sobą niesamowicie szybkie podzespoły, te jeszcze zarówno designem, jak i możliwościami (port HDMI, czytnik kart SD) powracają do najlepszych czasów firmy. Wygląda na to, że czeka nas jeszcze przynajmniej jeden nostalgiczny powrót, który bez wątpienia spotka się z ciepłym przyjęciem fanów.

Według patentu odkrytego przez serwis Patently Apple, firma pracuje nad "oświetlanym od tyłu lustrem, które może być używane jako logo lub inna struktura w urządzeniu mobilnym". Ten opis, wraz z pozostałą zawartością dokumentów patentowych sugeruje, że ta technologia może być używana do stworzenia nowego świecącego logo Apple na pokrywie nadchodzących MacBooków.

Świecące logo odeszło z laptopów firmy w 2015 roku, wraz z uważaną przez wielu za najlepszą generacją MacBooków Pro. W tamtym okresie Apple nie dało powodu dla tej zmiany, jednak podejrzewa się, że chodziło o rosnące koszty produkcji takiego logo związane z coraz większym zmniejszaniem grubości laptopów producenta. Jednak wiele osób nie było zadowolonych z tej zmiany, gdyż świecące logo było jednym z najbardziej wyróżniających elementów laptopów tej firmy.

Wygląda na to, że teraz Apple chce połączyć kultowe podświetlenie ze znanym z nowszych modeli logo w formie lustra. Dzięki temu firma połączy kultowe podświetlenie z nowym, bardziej minimalistycznym wyglądem, który zapewni laptopowi dobry wygląd nie tylko kiedy jest włączony, ale też przy wyłączonym urządzeniu. Co więcej, możliwe także, że oświetlenie to nie będzie białe, a raczej dopasowane do koloru obudowy, co może sugerować miłe dla oka połączenie np. z kolorowymi modelami iMaca.

Co ciekawe, patent wspomina też o możliwości korzystania z tej technologii nie tylko w laptopach czy komputerach stacjonarnych, ale też innych urządzeniach - telefonach, smartwatchach czy nawet goglach VR. Wygląda więc na to, że firma może planować ujednolicenie swojego logo i dodanie mu trochę blasku we wszystkich swoich produktach.