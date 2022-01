Fani Call of Duty - możecie spać spokojnie. Seria pozostanie na konsolach PlayStation

Phil Spencer - szef marki Xbox, postanowił uciąć wszelkie spekulacje i przekazał optymistyczne wieści dla sympatyków Call of Duty na konsolach PlayStation.

fot. Activision

Nie milkną echa ogłoszenia sprzed kilku dni, w którym Microsoft poinformował o nabyciu Activision Blizzard za rekordową kwotę 68,7 miliardów dolarów. Automatycznie pojawiły się głosy odnośnie przyszłości marki Call of Duty na konsolach PlayStation. My również zastanawialiśmy się, jakie plany ma Microsoft wobec legendarnej serii. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że seria Call of Duty pozostanie w najbliższej przyszłości na konsolach Sony.

Phil Spencer - szef marki Xbox, postanowił zabrać głos w tej sprawie i za pośrednictwem Twitter ogłosił, że Microsoft zamierza honorować wszystkie umowy Activision Blizzard nawet po zakończeniu operacji przejęcia. Lider Microsoftu podkreślił również, że Sony jest niezwykle istotną częścią branży gamingowej i obie firmy darzą się ogromny szacunkiem.

W tym tygodniu odbyłem owocne rozmowy z liderami w Sony. Potwierdziłem nasz zamiar honorowania wszystkich istniejących umów po przejęciu Activision Blizzard i nasze pragnienie, by Call of Duty pozostało na PlayStation. Sony jest ważną częścią naszej branży i cenimy sobie nasze relacje - Phil Spencer, Microsoft.

Oznacza to, że w najbliższych latach Call of Duty pozostanie na konsolach PlayStation 4 i PS5. Nie da się jednak wykluczyć, że w przyszłości Microsoft może zmienić zdanie.

