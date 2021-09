Fani Domu z papieru, Profesor ma dla Was plan!

Netflix przygotowuje coś specjalnego dla fanów Domu z papieru! Czekacie?

Pierwsza część ostatniego sezonu Domu z papieru zadebiutowała na Netflixie w zeszły piątek, czyli 3 września. Wygląda na to, że gigant streamingowy przygotował specjalne atrakcje dla fanów hiszpańskiego serialu.

O co chodzi? Póki co owiane jest to tajemnicą. Netflix w krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych informuje jedynie, że Profesor nie lubi czekać. On lubi działać. Dlatego już 13 września wcieli w życie plan dotyczący fanów serialu. W filmie przedstawiony został także link do strony najwiekszyfan.pl. Po wejściu na stronę możemy jedynie zobaczyć zapowiedź oraz odliczanie do dnia 13 września.

Co Netflix dla nas przygotował? Możemy zakładać, że jest to pewnego rodzaju quiz lub konkurs, którego celem będzie wyłonienie największego fana Domu z papieru. Pozostaje nam jedynie odliczać godziny do poniedziałku 13 września, aby przekonać się, co na nas czeka.

Dom z papieru to hiszpański serial sensacyjny, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Składa się on z pięciu sezonów, z czego ostatni został podzielony na dwie części. Twórcą produkcji jest Álex Pina, niezwykle utalentowany artysta znany także z takich tytułów jak Sky Rojo czy White Lines. Warto tutaj wspomnieć, że "Dom z papieru" dzierży z dumą tytuł najczęściej oglądanej nieanglojęzycznej produkcji na platformie Netflix.