Fani Samsunga, mamy dla was przykrą wiadomość! Galaxy S23 może was rozczarować

W sieci pojawiły się niezbyt optymistyczne przecieki dotyczące ładowania w nowym flagowcu koreańskiej marki.

Źródło: OnLeaks / Smartprix

Modele z serii Galaxy S23 zadebiutują na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Pokaz najprawdopodobniej odbędzie się już w lutym, a więc na prezentacje smartfonów nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Flagowce pojawiły się właśnie na stronie FCC, czyli organizacji nadającej certyfikaty, między innymi, dla smartfonów debiutujących w Stanach Zjednoczonych.

Wraz z pojawieniem się serii S23 na stronie, ujawnione zostały kolejne informacje dotyczące flagowców. Jedną z nieco rozczarowujących wiadomości są testy Galaxy S23 Ultra ładowarką o mocy jedynie 25 W. Najprawdopodobniej koreański producent sprawdzał w ten sposób, jak jego najnowszy smartfon działa w różnych scenariuszach, jednak nie mamy co do tego pewności. Nowy model Ultra powinien zadebiutować z ładowarką o mocy 45 W, co i tak jest znacznie gorszym wynikiem niż u wielu konkurencyjnych flagowców.

Źródło: PCWorld

Na szczęście mamy również sporo dobrych informacji. Galaxy S23 Ultra zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Co więcej, smartfon zostanie wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 200 Mpix. Będzie to kolejny telefon z tak szczegółowym aparatem - wcześniej taką kamerę otrzymała Motorola Edge 30 Ultra oraz Xiaomi 12T Pro. Wczesne przecieki sugerują również sporo zmian w zakresie nocnej fotografii. Wszystkie smartfony z serii Galaxy S23 mają otrzymać usprawnienia, które pomogą im robić lepsze zdjęcia przy słabym dostępie do światła.