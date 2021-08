Fani Samsunga są niepocieszeni. Galaxy Z Flip 3 bez ważnej funkcji

Galaxy Z Flip 3 nie posiada funkcji DeX, która umożliwia wykorzystanie telefonu jako komputera stacjonarnego.

Galaxy Z Flip 3 został zaprezentowany w zeszłym tygodniu. Najnowszy składany smartfon Samsunga posiad wewnątrz potężne podzespoły, w tym ultraszybki procesor Snapdragon 888. Wciąż jednak brakuje mu jednej z najlepszych funkcji produktywności, jaką jego producent oferuje na innych smartfonach.

Galaxy Z Flip 3 nie posiada Samsung DeX, czyli funkcji, którą fani Samsunga wręcz uwielbiają. Oryginalny Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 5G również jej nie otrzymały, pomimo plotek, że Samsung planuje wprowadzić DeX do tych urządzeń poprzez aktualizację oprogramowania. Wielu użytkowników serii Galaxy Z Flip już poskarżyło się na oficjalnym forum firmy w sprawie brakującej funkcji, ale Samsung nie potwierdził, czy DeX w końcu trafi do tych smartfonów.

Zobacz również:

Po podłączeniu do monitora lub telewizora za pomocą kabla USB typu C-HDMI lub Wi-Fi Direct, DeX pozwala na wykorzystanie telefonu jako komputera stacjonarnego. Dzieje się tak dzięki specjalnemu interfejsowi użytkownika, podobnemu do PC. Za pomocą DeX można tworzyć i edytować dokumenty, przeglądać strony internetowe w standardowej przeglądarce z wieloma zakładkami oraz oglądać zdjęcia i filmy na większym ekranie. Działa on również na komputerach, co jest świetne do przesyłania plików między telefonem a komputerem.

Telefonami, które do tej pory posiadały funkcję DeX są: seria Galaxy Note, seria Galaxy S oraz seria Galaxy Z Fold. Każdy, kto planuje zakup jednego z dwóch najnowszych składanych smartfonów od Samsunga, powinien pamiętać, że Galaxy Z Flip 3 nie posiada funkcji DeX.