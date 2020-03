Fani do Samsunga: nie używajcie procesorów Exynos [aktualizacja - oświadczenie producenta]

Samsung w swoich telefonach używa dwóch procesorów - własnych, Exynos oraz Snapdragon od Qualcomm. Fani marki mają jednak serdecznie dość tych pierwszych i piszą do producenta petycję.

Samsung wprowadził na rynek wiele flagowców w dwóch wersjach, różniących się procesorem. Świeżym przykładem Samsung Galaxy S20, dostępne w edycji z procesorem Snapdragon 865 lub Exynos 990. Te drugie dedykowane są na rynki poza USA. Na stronie Change.org znalazła się petycja, w której użytkownicy domagają się zaprzestania używania procesorów Exynos, a jak czytamy w uzasadnieniu prośby: "są one znacznie wolniejsze, szybciej wyczerpują zasoby baterii, mają gorsze możliwości wykonywania i obróbki zdjęć, a także tendencję do przegrzewania się".

Trzeba przypomnieć, że Snapdragony nie zawsze były lepsze od własnych procesorów Samsunga. Gdy pojawiły się Galaxy S6 oraz Note5, miały wyłącznie procesory Exynos, ponieważ procesorom Snapdragon 810 przytrafiały się różne nieprzyjemne problemy. Z kolei Galaxy Note 8 z procesorem Exynos umożliwiał nagrywanie wideo 4K 60 fps, czego nie potrafiły modele tego samego urządzenia z procesorem Snapdragon 835. No cóż - gdy mamy dwa podzespoły, któryś z nich zawsze będzie lepszy. Aktualnie przewaga znajduje się po stronie Snapdragona, napędzającego większość flagowców w 2020 roku.

Czy petycja ma szansę zadziałać? Aby została przekazana Samsungowi, jej organizator musi zebrać 25 tysięcy podpisów. W chwili pisania tego tekstu jest ich już 21 311. Są zatem duże szanse, że tak się stanie. Ale nie wiadomo, co na to sam Samsung?

AKTUALIZACJA

Samsung przesłał nam oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

"Galaxy S20 to smartfon stworzony, by zmienić sposób, w jaki doświadczamy otaczającego nas świata. Urządzenie, w zależności od regionu, jest dostępne z procesorem Exynos 990 lub Snapdragon 865. By zapewnić spójną i optymalną wydajność smartfonu podczas całego okresu użytkowania, oba czipy przechodzą takie same rygorystyczne testy. Badania są prowadzone w warunkach, w jakich smartfon jest wykorzystywany w codziennym życiu przez użytkowników."

Źródło: Neowin