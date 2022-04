Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - czy warto oglądać? Przegląd recenzji

Film Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dubledore'a już dziś debiutuje w polskich kinach. Czy warto wybrać się na trzecią część opowieści ze świata Harry'ego Pottera? Sprawdzamy recenzje z całego świata.

Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dubledore'a to trzecia część (z planowanych pięciu) opowieści ze świata Wizarding Worlds, stworzonego przez J.K. Rowling. Filmy stanowią spin-off oraz prequel wydarzeń, które mogliśmy poznać w książkach i filmach o Harrym Potterze. Po bardzo dobrze przyjętej pierwszej odsłonie (Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć) i wręcz zmiażdżonej w recenzjach drugiej (Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda) przyszedł czas na "trójkę". Co o filmie sądzą recenzenci z całego świata?

W chwili pisania tego tekstu, w serwisie Rotten Tomatoes średnia ocena filmu to 61 % na podstawie 50 recenzji. Z kolei Metacritic zebrał 21 opinii i w tym miejscu widnieje średnia ocena na poziomie 47/100.

Według krytyków film nie jest ani wybitnie dobry, ani tragicznie zły. Wygląda na to, że mamy tu do czynienia z typowym średniakiem. Co o filmie Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a możemy przeczytać w recenzjach?

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - przegląd recenzji

Brian Truitt - USA Today

Trzecia część serii prequeli Harry'ego Pottera w reżyserii Davida Yatesa wciąż jest przeładowana postaciami i wątkami pobocznymi, ale unika kilku błędów z poprzednich filmów.

Ethan Anderton - Slash Film

"Sekrety Dumbledore'a" mają najbardziej kompetentną historię, nawet jeśli brakuje w niej pewnych kluczowych szczegółów, aby odpowiednio rozwinąć nowe elementy czarodziejskiego świata.

Peter Bradshaw - The Guardian

To luźna rozrywka, chociaż opowieść nadal jest dość bezkształtna.

Tim Grierson - Screen Daily

Nienagannie wykonana, ale tylko sporadycznie porywająca trzecia część Fantastycznych zwierząt ma potencjał, choć cierpi na niektóre z tych samych słabości, co dwa poprzednie rozdziały.

Kate Erbland - Indie Wire

Trzecia odsłona serii, Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dubledore'a wpada dokładnie w te same pułapki, co poprzedniczka, oferując nieporęczną, w większości niepokojącą mieszankę tematów dla dorosłych i dzieci, jeszcze bardziej nieodgadnioną przez zbyt wiele wątków pobocznych i zbyt wiele postaci.

Kirsten Acuna - Insider

W przypadku tego filmy, lepiej byłoby odsunąć fantastyczne stworzenia na bok, aby skupić się na głównym wydarzeniu, po które tak na prawdę ludzie przychodzą na te filmy: pojedynek Dubledore'a i Grindelwalda.

Wygląda na to, że nie mamy tutaj do czynienia z kinem wybitnym. Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dubledore'a nie są także filmem złym. Na pewno będzie to dobra rozrywka dla osób, które kochają to uniwersum i świat stworzony przez J.K. Rowling.

