Fantastyczne zwierzęta 3 - znamy datę premiery i nie tylko

Twórcy opublikowali oficjalną zapowiedź trzeciej części serii "Fantastyczne zwierzęta". Pojawiła się data premiery, wideo, a nawet tytuł!

Seria "Fantastyczne zwierzęta" powstała dzięki inspiracji książką pod tytułem "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" autorstwa J. K. Rowling. Jest ona spin-offem cyklu o Harrym Potterze osadzonym w tym samym świecie magii i czarodziejów. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że twórcy planują powstanie aż pięciu części serii, ale tylko dwie z nich miały swoje światowe premiery. Pierwsza część pojawiła się w 2016 roku, a druga pod tytułem "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" w 2018 roku. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że na kontynuację czekamy już trzy lata i dopiero teraz dowiadujemy się jakichkolwiek szczegółów.

fot. screen ze zwiastunu "Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

Zacznijmy od tego, że twórcy ujawnili tytuł trzeciej części, która w angielskiej wersji językowej będzie się prezentować następująco: "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore". W przekładzie na język polski oznacza to "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a", jednak nie jest potwierdzone oficjalnie, że tak właśnie będzie. Poza tym ujawniono datę premiery, która zaplanowana jest na 15 kwietnia 2022 roku.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a

reż. David Yates

reż. David Yates

Reżyseria: David Yates

David Yates Scenariusz: J.K. Rowling, Steve Kloves

J.K. Rowling, Steve Kloves Obsada: Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller

Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller Gatunek: Familijny, Fantasy, Przygodowy

Familijny, Fantasy, Przygodowy Kraj produkcji: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 13+

