Far Cry 5 na PC - już jutro startuje darmowy weekend z grą

Ubisoft zaprasza na darmowy weekend z Far Cry 5. Grę możecie pobierać już teraz.

Jeśli nie macie konkretnych planów na weekend, to firma Ubisoft ma dla was propozycję - podróż do malowniczego Hope County w stanie Montana. Jedyne z czym będziecie musieli sobie poradzić, to fanatyczny kult Josepha Seeda i jego rodzeństwa, który terroryzuje tutejszych mieszkańców. Brzmi zachęcająco? Zapewniamy, że tak właśnie jest. Far Cry 5 to jedna z najlepszych odsłon serii i jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej poznać to zdecydowanie warto.

Zapoznać się z produkcją Ubisoftu będziecie mogli już od jutra (29 maja), od godziny 15:00. Darmowy weekend z Far Cry 5 potrwa do niedzieli (31 maja), do 22:00. Przygotować się do podróży możecie już teraz - pobierając grę ze sklepu Uplay. Co istotne, wszystkie postępy jakie poczynicie, zostaną zapisane i jeśli zdecydujecie się na zakup pełnej wersji gry, to będziecie mogli kontynuować swoją historię.

Ubisoft zachęca do zakupu Far Cry 5 również promocyjną ceną, która obowiązywać będzie tylko podczas trwania darmowego weekendu. Zakup gry w tym okresie to koszt jedynie 63 złotych.

źródło: Ubisoft