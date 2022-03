Far Cry 6 - DLC w klimacie Stranger Things - czego możemy się spodziewać?

Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat najnowszego, darmowego DLC do Far Cry 6, które będzie utrzymane w klimacie Stranger Things.

Far Cry 6 X Stranger Things DLC - data premiery

DLC do Far Cry 6, które wprowadzi do rozgrywki nową misję w klimacie Stranger Things, będzie miało swoją premierę 24 marca. Gra będzie dostępna na wszystkich platformach - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5.

Far Cry 6 X Stranger Things DLC - cena

Dodatek do Far Cry 6 - The Vanishing będzie od 24 marca dostępny całkowicie za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry.

Far Cry 6 X Stranger Things DLC - zwiastun

Twórcy wraz z ogłoszeniem dodatku, umieścili na Twitterze krótki teaser zapowiadający nową zawartość.

Play the FREE Stranger Things crossover mission starting March 24!



Invite a friend to play during the first Far Cry 6 Free Weekend, Mar 24-27, playable alone or in co-op.



Celebrate together with 50% off FC6 & 35% off Season Pass! #FarCry6 pic.twitter.com/Mham5tMTp0 — Far Cry 6 (@FarCrygame) March 22, 2022

Far Cry 6 X Stranger Things DLC - zawartość

Dokładne szczegóły dotyczące dodatku owiane są tajemnicą. Wiemy, że podobnie jak było w przypadku dodatku, w którym pojawił się Dany Trejo, będziemy mogli rozegrać jedną dodatkową misję. W ogłoszeniu możemy przeczytać, że zawartość zmusi Dani Rojas do zmierzenia się z nowym rodzajem horroru. Możemy spodziewać się, że w The Vanishing dojdzie do tajemniczego zaginięcia wyspiarza. Mieszkańcy wierzą, że za całą sytuacją stoi dziwne stworzenie grasujące na wyspie. Nasza bohaterka będzie musiała dowiedzieć się, jaka jest prawda.

