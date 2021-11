Far Cry 6 – DLC, wymagania, premiera. Wszytko co musisz wiedzieć [12.11.2021]

Far Cry 6 nadchodzi, a my zbieramy wszystkie informacje na temat gry i jej DLC w jednym miejscu.

Pierwsza odsłona serii Far Cry zadebiutowała w 2004 roku. Od tamtej pory, stała się ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych marek gamingowych. Nic zatem dziwnego, że firma Ubisoft regularnie „wypuszcza” kolejne odsłony cyklu.

Po chłodno przyjętym spin-offie - Far Cry New Dawn, twórcy serii mają coś do udowodnienia. Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że Far Cry 6 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier przyszłego roku. Co tym razem przygotował dla nas Ubisoft? Sprawdźmy.

Far Cry 6 – historia i fabuła

Far Cry 6 doczekał się oficjalnej prezentacji w lipcu tego roku. Oprócz dwóch klimatycznych zwiastunów, otrzymaliśmy również pierwsze informacje na temat fabuły i miejsca akcji gry.

W Far Cry 6 wcielimy się w bojownika ruchu oporu - Dani Rojas. W zależności od wyboru gracza, protagonista będzie kobietą bądź mężczyzną.

Akcja gry przeniesie nas na fikcyjną, tropikalną wyspę - Yara, na której niepodzielną władzę sprawuje bezwzględny dyktator - Anton Castillo (w tej roli Giancarlo Esposito) oraz jego syn - Diego. Brutalne rządy wspomnianej dwójki doprowadzają do wybuchu rebelii, do której dołączy nasz bohater.

Spekuluje się, że Far Cry 6 może być prequelem gry Far Cry 3. Gracze wysnuli teorię, że Diego to tak naprawdę młody Vaas – główny antagonista trzeciej odsłony cyklu. Świadczyć ma o tym m.in. specyficzna blizna nad prawym okiem, która pojawia się zarówno u chłopca, jak i groźnego watażki. Twórcy nie potwierdzi, ale również nie zaprzeczyli tym doniesieniom.

Far Cry 6 może być prequelem Far Cry 3

Far Cry 6 – rozgrywka

Choć na temat samej rozgrywki wiemy niewiele, to Ubisoft raczej nie zamierza dokonywać pod tym względem żadnej rewolucji. Far Cry 6 wciąż pozostanie pierwszoosobowym shooterem z ogromnym, otwartym światem. Rozbudowane elementy RPG, które pojawiły się w Far Cry New Dawn, raczej nie powrócą.

Far Cry 6 ma nam zaoferować największą mapę w historii serii. Co więcej, sporą jej część zajmie miasto Esperanza – stolica Yary. To duża zmiana w stosunku do poprzedników, gdzie zurbanizowanych terenów było jak „na lekarstwo” (nawet w dziejącej się w USA „piątce”).

Po ogromnym świecie gry będziemy mogli przemieszczać się nie tylko pieszo, ale również za pomocą najróżniejszych "pojazdów". Jak podkreślają twórcy, w grze będzie dostępne wszystko - od konia do czołgu. Śmiało możemy założyć, że pojawią się również samoloty, helikoptery, łodzie oraz motorówki.

Jak przystało na porządnego przedstawiciela gatunku FPS, w Far Cry 6 nie zabraknie bogatego arsenału broni. Jak zapewniają twórcy, oprócz standardowych karabinów, pistoletów i strzelb, pojawią się również bardziej "niecodzienne" wynalazki. Za przykład niech nam posłuży - „Tostador”, wyjątkowy miotacz płomieni.

Potwierdzono również, że w grze pojawi się udoskonalony system towarzyszy, który po raz pierwszy wprowadzono w Far Cry 5. Tym razem jednak, w walce będą mogli wspierać nas wyłącznie zwierzęcy towarzysze. Jednego z nich już zaprezentowano, a jest to „Chorizo”, wyjątkowo odważny piesek, który w trakcie rozgrywki będzie w stanie odciągać uwagę nieprzyjaciół. „Chorizo” z pewnością przyda się zatem graczom, którzy stawiają na cichą infiltrację.

Sympatyczny Chorizo może być naszym kompanem w Far Cry 6

Far Cry 6 Coop - system kooperacji powróci w nowej formie

System kooperacji, który na dobre wprowadzono do serii stosunkowo niedawno (w Far Cry 5) powróci również w najnowszej odsłonie cyklu. Coop w Far Cry 6 pozwoli dwójce graczy wspólnie przemierzać wyspę Yara i poznawać historię gry. Jak będzie on dokładnie wyglądać? W dużym uproszczeniu, twórcy gry postawili na sprawdzone rozwiązania. Oznacza to, że jeden z graczy będzie "hostem", a drugi - jego gościem. Host zachowuje wszystkie swoje postępy, w tym również te odnośnie samych zadań i postępów w fabule. Gość natomiast jest kimś w stylu najemnika. Choć wciąż będzie on mógł swobodnie rozwijać swoją postać, zdobywać nowy sprzęt i gadżety, to po powrocie do swojej gry, postępy z fabuły nie zostaną zapisane i przeniesione.

Za udział w kooperacyjnej rozgrywce możemy jednak liczyć na pewne bonusy, a mianowicie specjalną walutę, którą możemy wydać na dodatki i wyposażenie u jednego ze sprzedawców. Warto też podkreślić, że coop w Far Cry 6 nie jest dostępny od samego początku gry. W pewnym sensie trzeba go odblokować. Po ukończeniu jednego z zadań w prologu (około 1 - 2 godziny po rozpoczęciu zabawy) zabawa w kooperacji stanie przed wami otworem.

Jeśli zatem planujecie coop w Far Cry 6, to warto zadbać o bliskiego wam kompana, z którym razem, w jednym tempie będziecie poznawać historię. Z drugiej strony jeśli spodoba się wam rola najemnika, to możecie pomagać innym graczom dzięki wbudowanemu systemowi szybkiego dobierania.

Więcej szczegółowych informacji na temat trybu kooperacyjnego w Far Cry 6, a także powiązanych z nim "operacji specjalnych" znajdziesz tutaj.

Far Cry 6 DLC - Data debiutu i zawartość. Vaas, Pagan Min i Joseph Seed w przepustce sezonowej.

fot. Ubisoft

Ubisoft zawsze lubił eksperymentować z DLC do gier z serii Far Cry. Podobnie będzie w przypadku Far Cry 6. Tym razem francuski producent pozwoli nam wcielić w głównych antagonistów cyklu. Będą to zatem: Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) oraz Joseph Seed (Far Cry 5). Każdy z nich otrzyma dedykowane DLC.

Po raz pierwszy w historii serii „Far Cry” wcielisz się w złoczyńcę. Będziesz kierować poczynaniami wielkich legend: Vaasa Montenegro, Pagana Mina i Josepha Seeda, których zagrają aktorzy z oryginału. W trzech epizodach DLC zanurzysz się w pokręcone umysły tych słynnych łotrów, poznasz ich historię, zmierzysz się z ich demonami wewnętrznymi i spotkasz znajome twarze. To wszystko w nowym rodzaju rozgrywki „Far Cry”, w którym będziesz ginąć… i próbować od nowa. Czy zdołasz uciec z umysłu łotra? - oficjalny opis nadchodzących DLC

Jako pierwszy w Far Cry 6 pojawi się legendarny Vaas, czyli główny zły z Far Cry 6. DLC pod tytułem "Vaas Insanity" zadebiutuje już 16 listopada 2021 roku. Dodatek będzie dostępny w ramach przepustki sezonowej bądź do zakupienie oddzielnie. Warto jednak dodać, że nabywcy season pass do Far Cry 6 mogą liczyć dodatkowo na Far Cry 3: Blood Dragon w odświeżonej formie.

fot. Ubisoft

Far Cry 6 – data premiery

Premiera Far Cry 6 odbędzie się 7 października 2021 roku. Gra będzie dostępna na: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS4, PS5 oraz Google Stadia.

Far Cry 6 – wymagania sprzętowe na PC

Wreszcie poznaliśmy wymagania sprzętowe Far Cry 6 na PC, a prezentują się one następująco:

Far Cry 6 - minimalne wymagania na PC:

System operacyjny: Windows 10, 64 bit

Procesor: AMD Ryzen 3 1200, 3,1 GHz lub Intel i5-4460, 3,2 GHz

Pamięć RAM: 8 GB (dual channel)

Karta graficzna: AMD RX 460, 4 GB lub NVIDIA GTX 960, 4 GB

Dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku

Far Cry 6 - rekomendowane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10, 64 bit

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X, 3,8 GHz lub Intel i7-7700, 3,6 GHz

Pamięć RAM: 16 GB (dual channel)

Karta graficzna: AMD RX VEGA 64, 8 GB lub NVIDIA GTX 1080, 8 GB

Dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku

Far Cry 6 - wymagania sprzętowe dla ray tracingu:

System operacyjny: Windows 10, 64 bit

Procesor: AMD Ryzen 5 5600X, 3,7 GHz lub Intel i5-10600, 4,1 GHz

Pamięć RAM: 16 GB (dual channel)

Karta graficzna: AMD RX 6900 XT, 16 GB lub NVIDIA RTX 3070, 8 GB

Dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku + opcjonalnie 37 GB na dodatkowe tekstury

Far Cry 6 – cena i edycje. Gdzie kupić najtaniej?

Oprócz standardowego wydania, Far Cry 6 otrzyma jeszcze trzy edycje specjalne: złotą, ultimate oraz kolekcjonerską. Pierwsza z nich zaoferuje nam dodatkowo przepustkę sezonową, na którą składać się będą trzy duże dodatki DLC. Edycja Ultimate (oprócz season pass) zostanie wzbogacona o wyjątkowe pojazdy i elementy do personalizacji postaci.

Najciekawiej zapowiada się oczywiście Edycja Kolekcjonerska, której głównym elementem jest replika broni z gry - "Tostadora" (miotacza ognia). Co ciekawe, gadżet ten otrzymamy w kilku częściach i będziemy musieli zmontować go samodzielnie. W skład "kolekcjonerki" wejdą również:

Kolekcjonerskie pudełko

Przepustka sezonowa

Steelbook

Album z grafikami z gry

Zestaw 10 nalepek

Breloczek z Chorizo

Mapa

Ścieżka dźwiękowa z gry

Cyfrowe dodatki

Poniżej przedstawiamy wam najlepsze oferty w ramach przedsprzedaży (pre-order) na grę Far Cry 6, zarówno w wersji cyfrowej, jaki i pudełkowej (fizycznej).

Far Cry 6 na PC - najlepsze oferty w przedsprzedaży

Far Cry 6 na PlayStation 5 i PS4 - tani pre-order

Far Cry 6 na Xbox Series X/S i Xbox One - najlepsze oferty pre-order

Aktualizacja - 23.02.2021 - To jeszcze nie czas na beta testy

Ubisoft wciąż milczy na temat przyszłości Far Cry 6. Niestety nie wiemy czy produkcja przebiega zgodnie z planem. Ciszę w tym temacie postanowili wykorzystać liczni oszuści i naciągacze. Gracze zaczęli otrzymywać wiadomości z zaproszeniami do beta testów Far Cry 6, bardzo szybko okazało się jednak, że jest to nic innego jak próba oszustwa, tzw. "phishing ", która polega na tym, że przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań.

Sprawę nagłośnił streamer theRadBrad, co pomogło w uchronieniu wielu mniej uważnych graczy. Głos w tej sprawie zabrali również przedstawiciele Ubisoftu, którzy potwierdzili, że jest to nic innego jak próba oszustwa, która została już zgłoszona do odpowiednich służb.

Jeśli zatem w najbliższej przyszłości znów natkniecie się na wiadomości mailowe od Ubisoftu w sprawie bety FarCry 6, to dla bezpieczeństwa od razu je usuńcie. Francuski producent z całą pewnością w stosownym czasie oficjalnie zapowie start beta testów produkcji.

Aktualizacja - 06.04.2021 - pokaz gameplay'u coraz bliżej?

Niestety Ubisoft nie rozpieszcza nas informacjami na temat Far Cry 6. Według pierwotnych założeń, już od ponad miesiąca powinniśmy zagrywać się w najnowszą odsłonę serii. Francuski producent zdecydował się jednak przełożyć premierę gry, nie podając przy tam żadnego konkretnego terminu. Możliwe jednak, że właśnie pojawiło się przysłowiowe "światełko w tunelu".

Ted Timmins - główny projektant Far Cry 6, zdradził ostatnio na Twiterze, że jego zespół ma do "ekscytującą zawartość" do pokazania. Z całą pewnością chodzi o pierwszy gameplay, na który czekają wszyscy sympatycy cyklu.

(Musicie poczekać) tylko trochę dłużej, mamy ekscytującą zawartość do pokazania. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba! - Ted Timmins, Ubisoft

Kiedy dokładnie możemy spodziewać się nowych wieści dotyczących Far Cry 6? Tego niestety nie wiemy, ale Frédérick Duguet - dyrektor do spraw finansów w Ubisoft, ujawnił niedawno, że Far Cry 6 zadebiutuje na rynku najpóźniej do 30 września 2021 roku. Możemy zatem śmiało założyć, że już w nadchodzących tygodniach powinniśmy otrzymać konkretne informacje na temat gry.

Aktualizacja - 07.05.2021 - Pełna prezentacja gry nastąpi już w przyszłym miesiącu?

Ubisoft wciąż milczy na temat Far Cry 6. Możliwe jednak, że wkrótce otrzymamy całe mnóstwo informacji i materiałów z gry. Wielkimi krokami zbliżają się bowiem targi E3. Choć w tym roku odbędą się one w wyłącznie w formie online, to wzbudzają nie mniejsze emocje niż normalnie. Wpływ na to ma przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim, te kultowe już targi powracają do nas po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Ostatni raz E3 mogliśmy oglądać w 2019 roku i wówczas doczekaliśmy się zapowiedzi i prezentacji wielu ogromnych produkcji.

Nie inaczej ma być w tym roku. Swoją obecność potwierdzili już najwięksi przedstawiciele branży: Microsoft, Nintendo, Sega, Capcom, Square Enix, a także Ubisoft. Przedstawiciele wszystkich firm zapowiadają moc niespodzianek i prezentacji. Francuski producent musi przygotować na E3 2021 prawdziwą "bombę" bowiem obecnie nie ma zapowiedzianego oficjalnie ani jednego tytułu na drugą połowę 2021 roku.

Wiemy już, że Far Cry 6 ma zadebiutować przed 30 września 2021. Prezentacja gry podczas targów E3 2021 (12 - 15 czerwca), będzie zatem idealną okazją do przedstawienia jej światu. Wielce prawdopodobne zatem, że Ubisoft zdecyduje się na krótką kampanię promocyjną, a Far Cry 6 trafi do nas już tej jesieni.

Aktualizacja 1 (12.05.2021) - Far Cry 6 z nową datą premiery!

Zapowiedź i premiera Far Cry 6 coraz bliżej! Włodarze firmy Ubisoft podsumowali swoje dokonania w ostatnich miesiącach, przy okazji uchylili również rąbka tajemnicy na temat przyszłości firmy. Francuski producent ujawnił, że najpóźniej do 31 marca 2022 roku na rynek trafią następujące gry:

Far Cry 6

Rainbow Six Quarantine (tytuł roboczy)

Riders Republic

The Division Heartland

Roller Champions

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Według wcześniejszych informacji od Ubisoftu, Far Cry 6 miał zadebiutować najpóźniej do 30 września tego roku. Choć ten termin wciąż jest możliwy do zrealizowania, to możemy śmiało założyć, iż nowa, wstępna data premiery oznacza, że grę zobaczymy nieco później. Kiedy dokładnie? W zeszył (bardzo dobrym pod względem finansowym) roku, Ubisoft wydał swoje największe tytuły w przeciągu praktycznie miesiąca (od końcówki października do początku grudnia). Wówczas zadebiutowały takie produkcje jak Watch Dogs Legion (29 października), Assassin's Creed Valhalla (10 listopada) oraz Immortals Fenyx Rising (3 grudnia). Debiut Far Cry 6 w "gorącym" okresie przedświątecznym, w okolicach listopada wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobny.

Aktualizacja 2 (27.05.2021) - Wiemy, kiedy zobaczymy pierwszy gameplay!

Wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu ze strony Ubsioftu w sprawie Far Cry 6. Francuski deweloper poinformował, że już najbliższy piątek (28 maja), o godzinie 18:30 odbędzie się pokaz na żywo z rozgrywki w Far Cry 6. Niestety nie wiemy, ile dokładnie potrwa gameplay, ale dla fanów i tak będzie to nie lada gratka. Tegoroczna premiera gry wydaje się zatem coraz bardziej realna. Livestream będziecie mogli obejrzeć na oficjalnym kanale Ubisoftu na kanale YouTube. Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia, otrzymaliśmy również krótki zwiastun wydarzenia.

Aktualizacja 3 (31.05.2021) - Far Cry 6 na pierwszym gameplay'u!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ubisoft zaprezentował nam pierwszy materiał z rozgrywki w Far Cry 6. Opublikowany gameplay skupia się głównie na prezentacji głównego bohatera i narzędzi mordu, którymi przyjdzie nam walczyć w grze.

Poniżej możecie lepiej poznać również głównego protagonistę gry - Dani Rojas. Potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi i w Far Cry 6 będziemy mogli wybrać płeć bohatera.

Aktualizacja 4 (01.06.2021) - Far Cry 6 z największą mapą w historii! Tytuł będzie mocno upolityczniony

Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie mapy z Far Cry 6, jak można się było spodziewać, gracze otrzymają do eksploracji ogromy obszar. Wielce prawdopodobne, że największy w historii serii. Jak wynika z opublikowanego materiału, fikcyjna wyspa Yara zaoferuje nam trzy główne obszary znacznie różnice się od siebie pod względem ukształtowania tereny.

Północny obszar charakteryzować się będzie licznymi wzniesieniami i pagórkami. Centralna część wyspy to z kolei najbardziej zalesiony teren Yary. Na północy z kolei możemy się spodziewać dużych, otwartych i pustynnych przestrzeni. Jak widać na załączonym poniżej zdjęciu, będziemy mogli odkryć również niewielką wysepkę opodal Yary.

Dyrektor narracji Far Cry 6, Navid Khavari, potwierdził w nowej aktualizacji na blogu Ubisoft, że nowa gra jest z natury polityczna i inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce na Kubie, ale również w innych zakątkach świata.

Nasza historia jest polityczna. Opowieść o współczesnej rewolucji musi taka być. W Far Cry 6 toczą się trudne, istotne dyskusje na temat warunków, które prowadzą do powstania faszyzmu w danym narodzie, kosztów imperializmu, pracy przymusowej, potrzeby wolnych i uczciwych wyborów, praw LGBTQ+ i wielu innych kwestii w kontekście Yary, fikcyjnej wyspy na Karaibach. Jeśli ktoś szuka uproszczonej, binarnej wypowiedzi politycznej na temat obecnego klimatu politycznego na Kubie, to jej nie znajdzie Gracze znajdą natomiast historię, której punkt widzenia stara się uchwycić polityczną złożoność współczesnej rewolucji w fikcyjnym kontekście. Staraliśmy się opowiedzieć historię z akcją, przygodą i sercem, ale która nie boi się również zadawać trudnych pytań - Navid Khavari, Ubisoft.

Trzeba przyznać, że brzmi to interesująco. Miejmy nadzieję, że choć część tych zapowiedzi się sprawdzi i otrzymamy ciekawą oraz poruszającą ważne współczesne tematy grę.

Aktualizacja 5 (08.06.2021) - Wiemy czego zabraknie w Far Cry 6, jak również jakie nowości czekają na fanów serii, wysyp informacji.

Twórcy gry Far Cry 6, a w szczególności: Navid Khavari (reżyser narracji), Benjamin Hall (reżyser świata) oraz Alexandre Letendre (główny reżyser), odpowiadali na pytania fanów odnośnie najnowszej odsłony serii. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat produkcji.

Koniec z domysłami i spekulacjami, jeden z najlepszych elementów Far Cry 5 powróci również w najnowszej odsłonie cyklu, o czym mowa? Oczywiście o pełnoprawnej kooperacji. Jeśli spodobał wam się ten sposób zabawy, ale obawialiście się czy powróci on w Far Cry 6 to możemy was uspokoić. Wspomniany już Alexandre Letendre, potwierdził, że "Far Cry 6 będzie w pełni grywalny w kooperacji, tak jak FC5". Dowiedzieliśmy się również, że twórcy na nowo zaprojektowali wiele systemów rozgrywki, w tym te poświęcone skradaniu się i cichej eliminacji. Do serii powrócą tzw. "takedowns", czyli specjalne zdolności po wykonaniu zabójstw w zwarciu, najczęściej okraszone są one efektownymi i brutalnymi animacjami, które pozwalają się poczuć jak bohater kina akcji.

To jednak nie wszystko, gracze Far Cry 6 będą mogli liczyć również na sporo nowości, a jedną z największych będzie kamera z perspektywy trzeciej osoby. Od czasów premiery pierwszego Far Cry'a (2004 rok), twórcy konsekwentnie raczyli nas jedynie widokiem pierwszoosobowym. W Far Cry 6 to się jednak zmieni. Choć nowy widok nie będzie dostępny "na zawołanie graczy", to i tak uświadczymy go dość często. Kamera TPP będzie automatycznie uruchamiać się podczas korzystania ze specjalnego rodzaju wyposażenia, jak np. plecaków z wyrzutnią rakiet, które pojawiły się na pierwszym zwiastunie produkcji. Oprócz tego perspektywa w trzeciej osobie będzie nam towarzyszyć podczas dialogów i eksploracji zaprzyjaźnionych obozów. Zdaniem Ubisoftu pozwoli to graczom na lepszą immersję ze światem przedstawionym.

Gracze będą widzieć swoją postać w obozach partyzantów. To nie tylko okazja, by przyjrzeć się swojemu wyposażeniu, ale też możliwość lepszego zżycia się z NPC w tych miejscach, poczucia się częścią tej społeczności - Ubisoft.

Niestety, pewne elementy serii zostaną w Far Cry 6 pominięte. W najnowszej odsłonie serii zabraknie m.in. trybu Arcade i edytora map. Warto podkreślić, że ten pierwszy był związany z cyklem nieprzerwanie od 2008 roku, czyli debiutu Far Cry 2. Alexandre Letendre, tak tłumaczy swoją decyzję:

Niestety, tryb Arcade nie powróci. Usunięte tego trybu było bardzo trudną decyzją, ale dzięki temu mogliśmy bardziej skupić się na głównej kampanii, przerzucając graczy w samo serce rewolucji.

Cóż pozostaje nam czekać na kolejne wieści na temat gry, możliwe, że Ubisoft zdradzi coś więcej podczas wydarzenia Ubisoft Forward, które odbędzie się już 12 czerwca, o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Aktualizacja 6 (14.06.2021) - Przepustka sezonowa z Far Cry 6 pozwoli nam wcielić się w "czarne charaktery"

Podczas targów E3 2021 nie mogło zabraknąć firmy Ubisoft i Far Cry 6. Francuski producent zaprezentował nam m.in. nowy materiał z rozgrywki, na którym możemy dokładniej przyjrzeć się głównemu "czarnemu charakterowi" gry - Antonowi Castillo. Giancarlo Esposito - aktor, który wciela się w tą postać, pokazuje jak zaciera się granica pomiędzy poszczególnymi mediami. Jego kreacja jest znakomita. Zresztą, zobaczcie to sami.

Oprócz tego otrzymaliśmy również krótki materiał przedstawiający nam różne sposoby rozgrywki, które zaoferuje nam Far Cry 6.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Fanów serii Far Cry 6 na pewno ucieszy podejście firmy Ubisoft do popremierowego wsparcia gry. Francuski producent ujawnił, że czeka na nas przepustka sezonowa, która będzie się składać z trzech DLC. Każdy dodatek będzie skupiać się na innym bohaterze i pozwoli nam wcielić się w najsłynniejszych przeciwników z serii Far Cry, a więc będą to: Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) oraz Joseph Seed (Far Cry 5). Dodatkowo, osoby które zamówią "Season Pass" mogą liczyć na kultowy, samodzielny dodatek Far Cry 3: Blood Dragon w nieco odświeżonej formie.

Aktualizacja 7 (06.08.2021) - Far Cry 6 na konsolach nowej generacji będzie wyglądał najlepiej. Ubisoft wykorzysta w pełni możliwości DualSense

Długo przyszło nam czekać na nowe informacje odnośnie Far Cry 6. W jednym z ostatnich wywiadów, Benjamin Hall - world director Far Cry 6 w Ubisoft, ujawnił, że posiadacze konsol Xbox Series X i PlayStation 5 mogą liczyć nie tylko na wsparcie dla rozdzielczości 4K, 60 klatek na sekundę, ale również krótkie ekrany ładowania i wysokiej jakości tekstury. Dodatkowo, zespół odpowiedzialny za grę zamierza wykorzystać niezwykłe możliwości kontrolera do PS5 - DualSense, jak dokładnie to będzie wyglądać, tego najpewniej dowiemy się dopiero podczas premiery gry.

Co jednak z posiadaczami starszego sprzętu (PS4, Xbox One)? Benjamin Hall stanowczo podkreślił, że celem jego zespołu jest dostarczenie najlepszej wersji gry na każdej platformie. Oczywiście, wersja na PS4 nie będzie prezentować się tak dobrze, jak ta na PlayStation 5, ale wciąż zapewni ona komfortową i przyjemną rozgrywkę.

Kiedy możemy liczyć na kolejne wieści z obozu francuskiego producenta? Możliwe, że już za niespełna trzy tygodnie - podczas targów Gamescom 2021, które wystartują już 25 sierpnia.

Aktualizacja 8 (26.08.2021) - Far Cry 6 na nowym zwiastunie fabularnym

Zgodnie z oczekiwaniami, targi Gamescom przyniosły na nowe wieści z obozu Ubisoftu, a konkretnie te dotyczące gry Far Cry 6. Choć nie jest to wyczekiwany gameplay na konsolach minionej i obecnej generacji, to i tak warto zobaczyć najnowszy zwiastun gry, na którym, po raz kolejny, "pierwsze skrzypce" odgrywa - Giancarlo Esposito.

Aktualizacja 9 (21.09.2021) - Zobacz co jak "główny zły" Far Cry 6 odpowiada na wiadomości od fanów

Premiera Far Cry 6 zbliża się wielkimi krokami. Z tego też powodu firma Ubisoft "podkręciła" promocję tytułu. W ostatnich tygodniach nie brakowało licznych materiałów z produkcji francuskiego producenta. Szczególnie wyróżnia się tu materiał przybliżający nam główne założenia produkcji oraz mini seria z Giancarlo Esposito w roli głównej.

Giancarlo Esposito to oczywiście odtwórca roli Antona Castillo - głównego antagonisty Far Cry 6. Jego kreacja z całą pewnością będzie ozdobą nadchodzącej produkcji Ubisoftu. Kunszt aktora możemy podziwiać w dwóch nowych materiałach promocyjnych gry.

Aktualizacja 10 (07.10.2021) - Nasza recenzja Far Cry 6 jest już dostępna

Choć premiera gry Far Cry 6 odbywa się dzisiaj, to my mieliśmy okazję już wcześniej zapoznać się z grą. Jeśli jesteście ciekaw, jak w naszej recenzji wypada najnowsza odsłona serii Far Cry, to gorąco zachęcamy do lektury.

Aktualizacja 11 (08.10.2021) - Far Cry 6 może być ostatnią odsłoną serii jaką znamy

Premiera Far Cry 6 już za nami, choć trzeba podkreślić, że większość graczy dopiero dociera do tropikalnej Yary. Okazuje się, że właśnie debiutująca opowieść może być ostatnią w dobrze nam znanej formule, a Ubisoft chce poważnie wstrząsnąć serią. Jeśli macie dość ogromnych opowieści dla jednego gracza, to z pewnością ucieszy was fakt, iż ponoć francuski producent chce w Far Cry 7 skupić się na sieciowym module online. Tak przynajmniej donosi dziennikarz serwisu Axios.com - Stephen Totilo. Jak to ma dokładnie wyglądać? Tego oczywiście jeszcze nie wiemy. Wiele będzie z całą pewnością zależeć od sprzedaży samego Far Cry 6. Z drugiej strony niewykluczone jest również, że wzorem serii Assassin's Creed Ubisoft będzie chciał rozwijać niezależnie od siebie kilka projektów.

Przypomnijmy, że Ubisoft oficjalnie potwierdził już istnienie wielkiego projektu skupionego na rozgrywce sieciowej o nazwie Assassin's Creed Infinity. Przy okazji producent zapewnił nas, że nadal będzie tworzył duże gry dla jednego gracza w uniwersum "Asasynów", jak choćby wydany w zeszłym roku AC: Valhalla.

Aktualizacja 12 - (12.10.2021) - Far Cry 6 propaguje znęcanie się nad zwierzętami?

Far Cry 6 dopiero co trafił do sprzedaży, a twórcy gry już muszą liczyć się z pierwszą poważną krytyką. Choć recenzenci i gracze ogólnie chwalą sobie produkcję Ubisoftu, to część jej zawartości nie przypadła do gustu przedstawicielom PETA. Organizacja ta od lat działa na rzecz ochrony zdrowia i życia zwierząt. Stara się ona również propagować programy i akcje edukacyjne, które mogą pomóc zwierzakom na całym świecie. Tym razem pod lupą PETA jest gra Far Cry 6, a konkretnie jedna z aktywności w grze - walki kogutów. Przedstawiciele organizacji domagają się jej całkowitego usunięcia i zastąpienia ją mniej brutalną formą zabawy.

Choć z całego serca dopingujemy wszystkim, którzy starają się działać na rzecz dobra zwierząt, to uwagi PETY odnośnie Far Cry 6 wydają się być dość zaskakujące. Po pierwsze, w grze występuje spora doza brutalności i przemocy. Dotyczy to również zwierzą, na które możemy (a nawet musimy) polować. Co więcej, wśród naszych towarzyszy znajdziemy "udomowionego" krokodyla, panterę czy małego pieska na wózku inwalidzkim, którzy raz po raz padają w boju. To wydaje się przedstawicielom PETY nie przeszkadzać, a uwagę zwrócili jedynie na opcjonalną mini-gierkę, która przez twórców gry została celowo przejaskrawiona i pozbawiona wszelkich elementów brutalności. Oczywiście koguty walczą ze sobą, ale podczas starć nie widoczna jest krew czy jakiekolwiek urazy. Co więcej, na koniec starcia żaden z kogutów nie jest ciężko ranny, nie mówiąc już zgonie.

Należy też dodać, że fikcyjna Yara była wzorowana po części na Kubie, gdzie walki kogutów to stały element tamtejszej bogatej kultury. Co więcej, zawody te są wciąż legalne i niezwykle popularne. Ubisoft nie odniósł się jeszcze to oświadczenia PETY, ale mało prawdopodobne jest, aby francuski producent miał zamiar usunąć mini-grę z Far Cry 6.

Aktualizacja 13 (15.10.2021) - Far Cry 6 z ciekawym poradnikiem

Far Cry 6 to ogromny tytuł, w trakcie wycieczek po Yarze będziecie regularnie zdobywać nowy sprzęt i bronie. Z kolei do ich ulepszeń potrzebować będziecie liczne zasoby. Niestety, jak to zwykle bywa najlepsze gadżety i usprawnienia wymagają najrzadszych materiałów. Jak je zdobyć? Tego możecie dowiedzieć się z materiału opublikowanego na kanale Ubisoft Gameplan, który w przejrzysty sposób przedstawia jak najszybciej i najłatwiej gromadzić zasoby w Dar Cry 6.

