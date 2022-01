Far Cry 6 Pagan: Kontrola DLC - cena, data premiery, gdzie kupić?

Pagan: Kontrola to już drugie DLC do Far Cry 6. Oto wszystko, co musicie o nim wiedzieć - zawartość, cena, data premiery i gdzie kupić najtaniej?

fot. Ubisoft

Ubisoft kontynuuje rozwój swojej flagowej produkcji. Znakomity Far Cry 6 doczekał się już pierwszego płatnego DLC, w którym gracze mogli wcielić się w głównego antagonistę z Far Cry 3 - Vaasa Montenegro. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami producenta, tym razem otrzymamy możliwość wcielenia się w "głównego złego" z czwartej pełnoprawnej odsłony cyklu. Bezwzględny dyktator Pagan Min był przeciwnikiem graczy, a teraz dane im będzie spojrzeć na minione wydarzenia jego oczami.

Kiedy odbędzie się premiera Far Cry 6 Pagan: Kontrola?

Premiera DLC do Far Cry 6 - Pagan: Kontrola odbędzie się już dzisiaj (11 stycznia) na Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, oraz PC. Dodatek powinien zostać udostępniony w okolicach godziny 16:00.

Far Cry 6 DLC Epizod 2: Kontrola - zawartość

fot. Ubisoft

Dodatek Pagan: Kontrola podobnie jak pierwsze DLC inspirowany jest grami roguelike. Akcja gry przeniesie graczy do wypaczonej wersji Kyratu (miejsce akcji Far Cry 4), gdzie konieczne będzie zbieranie "kluczy", które pozwolą uciec Pagan Minowi z własnego umysłu. Możemy spodziewać szalonej akcji i licznych nadprzyrodzonych zjawisk. DLC Pagan: Kontrola wprowadzi do Far Cry 6 również nowe elementy wyposażenia i bronie.

Far Cry 6 Pagan: Kontrola - cena i gdzie kupić

Far Cry 6 Pagan: Kontrola, podobnie jak wszystkie zapowiedziane DLC, wchodzi w skład "przepustki sezonowej" Far Cry 6. W jej cenie (około 170 złotych) (oprócz DLC) otrzymacie również dodatkowe elementy kosmetyczne dla postaci oraz odświeżoną wersję gry Far Cry 3: Blood Dragon.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby DLC do Far Cry 6 - Pagan: Kontrola, zakupić oddzielnie.

Far Cry 6 DLC 2 Pagan: Kontrola na Xbox - 69,90 zł

Far Cry 6 DLC 2 Pagan: Kontrola na PlayStation - 69 zł (samodzielny dodatek nie jest jeszcze dostępny w sklepie PS Store)

(samodzielny dodatek nie jest jeszcze dostępny w sklepie PS Store) Far Cry 6 DLC 2 Pagan: Kontrola - 59,90 zł (samodzielny dodatek nie jest jeszcze dostępny w sklepie Ubisoft Store)

