Far Cry 6 - Ubisoft pokaże gameplay na PS4 i Xbox One

Ubisoft nie che powtórzyć błędów CD Projekt RED oraz Cyberpunk 2077 i pokaże graczom rozgrywkę z Far Cry 6 na starszych konsolach.

Cyberpunk 2077 nie jest złą grą, wręcz przeciwnie, to solidny "kawałek kodu", w który naprawdę warto zagrać. Głównym problemem produkcji CD Projekt RED były rozdmuchane nadzieje i fatalny stan techniczny, szczególnie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Problemy polskiej produkcji odbiły się szerokich echem w branży gier. Liczni producenci zauważyli, że nie można zbytnio ponaglać swoich zespołów i trzeba większy nacisk położyć na testy danej gry.

Choć pierwszy pokaz rozgrywki z Far Cry 6 już za nami, to jak się okazało, nie jest to oczywiście ostatni gameplay, który dane nam będzie ujrzeć przed premierą tytułu. Przedstawiciele Ubisoftu zapewniają, że choć Far Cry 6 w pełni wykorzysta moc nowych konsol (PS5, Xbox Series X), to francuski producent nie zapomina o milionach graczy, którzy wciąż znakomicie bawią się na starszych urządzeniach (PS4, Xbox One).

David Grivel z Ubisoft Toronto zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że gracze mogą oczekiwać najwyższej jakości, bez względu na to jaką platformę wybrali. Co więcej, w niedalekiej przyszłości powinniśmy otrzymać pokaz rozgrywki z Far Cry 6 na PS4 i Xbox One.

W miarę upływu kolejnych tygodni i miesięcy, na pewno zaczniemy pokazywać więcej (rozgrywki - przyp.red.) na różnych platformach. To, co mogę powiedzieć, a nie mogę wchodzić w szczegóły na temat specyfikacji i tego typu rzeczy, to fakt, że zarówno na poprzedniej generacji, jak i na nowej generacji - Xbox Series i PS5, gra działa dobrze - David Grivel, Ubisoft.

Z oczywistych względów wersja gry na PlayStation 5 i Xbox Series X / S będzie prezentować się znacznie okazalej. Twórcy potwierdzili już, że nowa generacja konsol będzie w stanie wyświetlać Far Cry 6 w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę.

Jednym szczegółem, który mogę dodać na temat nowej generacji jest to, że pozwoliła nam ona uruchomić grę w 60 FPS i 4K, co jest naprawdę fajne. Testuję to na konsolach w firmie i zdecydowanie widzę to jako świetną rzecz na nowej generacji, ale to nie znaczy, że poprzednia generacja została porzucona w jakikolwiek sposób - David Grivel, Ubisoft.

Far Cry 6 zadebiutuje już 7 października 2021 roku na PC, PS4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X.

