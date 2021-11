Far Cry 6 Vaas: Insanity DLC - cena, data premiery, gdzie kupić?

Oto wszystko, co musicie wiedzieć o nadchodzącym DLC do Far Cry 6 - Vaas: Insanity.

Ubisoft jeszcze przed premierą Far Cry 6 ujawnił jak będzie wyglądało popremierowe wsparcie gry. Oprócz darmowej zawartości w postaci nowego wyposażenia, operacji i pomniejszych zadań możemy również liczyć na trzy pełnoprawne DLC. Nie będą one jednak bezpośrednio powiązane z historią Far Cry 6. Zamiast tego dane nam będzie wcielić się w najsłynniejszych złoczyńców z serii. Oznacza to, że po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć świat gry oczami takich postaci jak: Vaas Montenegro (z Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) oraz Joseph Seed (Far Cry 5).

Jako pierwszy do gry trafi słynny watażka - Vaas Montenegro, w DLC Vaas: Insanity (Epizod 1: Szaleństwo).

Kiedy odbędzie się premiera Far Cry 6 Vaas: Insanity?

Premiera Far Cry 6 Vaas: Insanity odbędzie się już dzisiaj (16 listopada) na Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, oraz PC.

Niestety Ubisoft nie podał dokładnej godziny debiutu DLC. Spekuluje się jednak, że dodatek "Epizod 1: Szaleństwo" zostanie udostępniony wszystkim graczom około godziny 16:00.

Far Cry 6 DLC Epizod 1: Szaleństwo - zawartość

fot. Ubisoft

Wiemy już, że pierwsze DLC do Far Cry 6 pozwoli nam wcielić się w Vaasa Montenegro. Nie będzie to jednak klasyczna przygoda, a raczej podróż w głąb umysłu szaleńca. Oznacza to, że otaczający nas świat nie będzie do końca realny. To z kolei sprawia, że twórcy mogli pozwolić sobie na istotne zmiany w rozgrywce. "Epizod 1: Szaleństwo" jest bowiem inspirowany grami roguelike. Oznacza to, że w DLC będziemy ginąć często, aby w każdej kolejnej rozgrywce posiadać dodatkowy element wiedzy bądź umiejętności, które pozwolą nam pokonać umysł Vaasa.

Far Cry 6 Vaas: Insanity - cena i gdzie kupić

Jeśli chcesz rozegrać nowe misje jako Vaas, możesz zakupić Przepustkę Sezonową Far Cry 6. W jej cenie (około 170 złotych) otrzymacie dostęp do wszystkich DLC, dodatkowych elementów kosmetycznych dla postaci oraz odświeżonej wersji gry Far Cry 3: Blood Dragon.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pierwsze DLC do Far Cry 6 - Vaas: Insanity, zakupić oddzielnie.

