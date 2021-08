Far Cry 6 będzie wyglądał bajecznie na Xbox Series X i PS5. Co ze starszymi konsolami?

Ubisoft ujawnił kolejne szczegóły na temat Far Cry 6. Najnowsza odsłona serii wykorzysta pełen potencjał Xbox Series X i PlayStation 5. Jak to będzie wyglądać w przypadku starszych konsol?

Ubisoft po intensywnej promocji Far Cry 6 przeszedł ostatnio w tryb ciszy. Już od kilku tygodni nie usłyszeliśmy nic nowego na temat nadchodzącej produkcji. Dlatego też dziennikarze serwisu gamereactor.eu postanowili "przycisnąć" Benjamina Halla z Ubisoftu, który piastuje pozycję "world director" przy Far Cry 6.

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Far Cry 6 wykorzysta pełną moc konsol nowej generacji (Xbox Series X i PlayStation 5). Gracze mogą liczyć nie tylko na wsparcie dla rozdzielczości 4K, 60 klatek na sekundę, ale również krótkie ekrany ładowania i wysokiej jakości tekstury. Benjamin Hall podkreślił jednak, że jego zespół nie zapomina o posiadaczach PlayStation 4 i Xbox One. Ubisoft chce, aby każda wersja gry zapewniała komfortową rozgrywkę i "wyciskała" maksimum z danego urządzenia.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o różnice między grami zależnie od generacji, to od samego początku mieliśmy wizję, że chcemy mieć pewność, że będzie to super solidna gra na wszystkich generacjach, więc to był powód, dla którego chcieliśmy się upewnić, że będzie to coś, co każdy będzie mógł dostać w swoje ręce i cieszyć się tym, a następnie sprawdzić, co możemy zrobić z doświadczeniami związanymi z nową generacją konsol. Ale także upewnić się, że nie będzie to w żaden sposób wpływać na doświadczenia ludzi grających na konsolach starszej generacji - Benjamin Hall, Ubisoft.

Oczywiście, na razie są to jedynie zapewnienia producenta, a dobrze wiemy, że z tymi bywa różnie. Biorąc jednak pod uwagę to, co Ubisoft zrobił z Assassin's Creed Valhalla, to o jakość Far Cry 6 nie musimy się zbytnio martwić. Valhalla może i nie uniknęła licznych błędów i bugów, ale nie były one krytyczne i nie dotyczyły konkretnego sprzętu. Co więcej, zarówno na starszych, jak i nowszych urządzeniach optymalizacja tytułu była bardzo dobra.

Zobacz również: Gracze nie chcą PlayStation 5 w wersji Digital. Sony liczy straty