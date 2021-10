Far Cry 6 coop – czy gra posiada tryb kooperacji? Jak działa?

Premiera Far Cry 6 już niebawem. Sprawdź, czy podczas gry będziesz mógł przemierzać tropikalną wsypę Yara w towarzystwie innych graczy.

Ubisoft już od Far Cry 4 eksperymentuje z sieciowymi modułami gry, szczególnie z trybem kooperacji. Przygoda z 2014 roku otrzymała jedynie specjalne misje, które gracze mogli kończyć razem w ramach wyzwań. Prawdziwą rewolucję przyniósł jednak dopiero Far Cry 5, w którym niemal całą kampanię można było rozegrać w towarzystwie znajomego. Czy tak samo będzie w Far Cry 6?

Czy Far Cry 6 posiada tryb coop?

Choć Far Cry 6 pozbawiono większości modułów sieciowych i jest to gra skupiona na historii i eksploracji, to Ubisoft postanowił zatrzymać popularny tryb kooperacyjny. Maksymalnie dwóch graczy może połączyć swe siły online (niestety gra nie posiada lokalnej współpracy - split screen) i wspólnie cieszyć się rozgrywką.

Jak działa kooperacja w Far Cry 6?

Tryb coop w Far Cry 6 nie jest dostępny od początku rozgrywki. Gracze muszą ukończyć dość rozbudowane wprowadzenie, aby móc cieszyć się wspólną rozgrywką. Po wykonaniu jednego z początkowych zadań na ekranie otrzymać stosowny komunikat.

Kooperacja Far Cry 6 opiera się w większości na założeniach z poprzedniej odsłony serii. Oznacza to, że jeden z graczy pełni rolę hosta, drugi natomiast jego gościa. Co istotne, tylko host zachowuje wszystkie postępy rozgrywki, w tym te związane z zadaniami i główną historią. Gość może liczyć jedynie na zachowanie zdobytej gotówki, wyposażenia czy surowców. Po ukończeniu rozgrywki powróci on do swojej „wersji” gry.

Far Cry 6 oferuje nam możliwość „szybkiego” dołączenia do nieznajomych bądź zabawy z wybraną przez nas osobą. My zdecydowanie polecamy ten drugi wariant. Zabawy z dobrym towarzyszem pozwoli wam na spokojne poznawanie historii. Dodatkową zachętą do zabawy w kooperacji jest specjalna waluta (moneda), którą możecie wydać u jednego z handlarzy w świecie gry. Dysponuje on niedostępnymi nigdzie indzie gadżetami i broniami.

Operacje specjalne

Tryb kooperacji w Far Cry 6 został znacznie ulepszony i rozbudowany w porównaniu do poprzednich odsłon serii. Gracze mogą nie tylko swobodnie eksplorować Yarę, ale również wykonywać wszystkie zadania główne, poboczne i dodatkowe aktywności. To jednak nie wszystko. Ubisoft przygotował tryb „operacji specjalnych”, do którego dostęp otrzymujemy po odblokowaniu pierwszego obozu rebeliantów. W dniu premiery gry dostępne będą dwie takie operacje. Choć można próbować ukończyć je w pojedynkę, to zostały one stworzone z myślą o kooperacji. Są to opcjonalne zadania nie powiązane z głównym wątkiem, w których musimy zrealizować konkretny cel. Do naszej dyspozycji oddano cztery poziomy trudności. W zamian za kończenie tych aktywności możemy zdobyć nie tylko unikalne nagrody, ale również sporą ilość monedy, o ile oczywiście kończymy je w kooperacji i innymi graczami.

To tyle, jak widać tryb coop w Far Cry 6 jest obecny i gracze będą mieli sporo okazji do wspólnej zabawy.

