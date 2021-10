Far Cry 6 – gdzie kupić najtaniej? Przegląd ofert premierowych

Sprawdź, gdzie możesz kupić Far Cry 6 w najniższej cenie na PlayStation, Xbox lub PC.

Spis treści

fot. Ubisoft

Koniec z oczekiwaniem, już dziś odbędzie się premiera Far Cry 6. Jeśli zastanawiacie się czy warto udać się na tropikalną wyspę Yara, gdzie jako Dani Rojas spróbują obalić tyranię, to zapraszamy do lektury naszej recenzji. Troszkę wam już jednak zdradzimy i zapewniamy, że Ubisoft przygotował dla nas kolejną szaloną opowieść. Jeśli nie chcecie jej przegapić, to warto już teraz zapewnić sobie premierowy dostęp do gry. Aby ułatwić wam poszukiwania, przygotowaliśmy dla was przegląd najlepszych ofert na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Far Cry 6 - dostępne edycje

Far Cry 6 to jedna z największych tegorocznych premier. Nic zatem dziwnego, że producent przygotował aż cztery główne edycje gry: standardową, złotą (gold), ultimate oraz kolekcjonerską. Pierwsze z nich to najuboższe wydanie, w którego skład wchodzi jedynie gra (niektóre sklepy oferują dodatkową cyfrową zawartość w ramach przedsprzedaży). Pozostałe edycje Far Cry 6 prezentują się już znacznie lepiej i oferują:

Far Cry 6 Gold Edition

Gra Far Cry 6

Przepustka sezonowa

Dodatkowa cyfrowa zawartość w grze

fot. Ubisoft

Far Cry 6 Edycja Ultimate

Gra Far Cry 6

Przepustka sezonowa

Pakiet Ultimate (cyfrowe dodatki do gry)

fot. Ubisoft

Far Cry 6 Edycja kolekcjonerska

Gra Far Cry 6

Przepustka sezonowa

Replikę miotacza ognia Tostador

Rysunek „jak złożyć”

Steelbook

64-stronnicowy artbook

Zestaw 10 naklejek

Brelok z Chorizo

Soundtrack z wybranymi utworami

Mapę Yary

fot. Ubisoft

Far Cry 6 - najlepsze oferty na PC

Far Cry 6 najtaniej na PlayStation 5 i PS4

Far Cry 6 w niskiej cenie na Xbox Series X/S i Xbox One

Zobacz również: Battlefield 2042 beta – sprawdź, jak rozpocząć testy gry jako pierwszy

Zobacz również: