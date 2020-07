Far Cry 6 nadchodzi. Poznaliśmy datę premiery i pierwsze szczegóły na temat gry

Ubisoft nie ma szczęścia do ogłoszeń swoich największych hitów. Tuż przed oficjalną prezentacją poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat Far Cry 6.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się Ubisoft Forward, francuski producent już wcześniej zapowiedział, że ma w zanadrzu kilka niespodzianek. Spekulowano, że jedną z nich może być Far Cry 6 i jak się właśnie dowiedzieliśmy, tak właśnie będzie. Do sieci trafiła okładka najnowszego Far Cry'a, jak również pierwsze szczegóły na temat gry.

Przede wszystkim Far Cry 6 zadebiutuje 18 lutego 2021 roku, produkcja trafi zarówno na konsole obecnej (PS4, Xbox One), jak i przyszłej generacji (PS5, Xbox Series X). Z opublikowanych informacji wiemy również, że kupując grę na sprzęt ósmej generacji, będziemy mogli w przyszłości, bez żadnych dodatkowych opłat, pobrać grę na PS5/Xbox Series X.

Akcja gry przeniesie nas do fikcyjnego, tropikalnego państwa Yara, które rządzone jest przez bezwzględnego dyktatora - Antona Castillo, i jego syna - Diego. Brutalne rządy wspomnianej dwójki doprowadzają do wybuchu rebelii, do której dołączy główny protagonista Far Cry 6 - Dani Rojas. Gra ma nam zaoferować największą mapę w historii serii, jak również pojazdy, bogaty arsenał broni oraz możliwość zabawy zarówno solo, jak i w kooperacji (prawdopodobnie na wzór Far Cry 5).

Na kolejne informacje na temat Far Cry 6 nie będziemy musieli długo czekać, Ubisoft Forward rozpocznie się już w niedzielę o godzinie 21:00.

