Far Cry 6 oficjalnie - zwiastun, data premiery i nowe informacji na temat rozgrywki

Ubisoft zdradził pierwsze informacje na temat Far Cry 6, w tym kluczowe elementy rozgrywki i datę premiery.

Każdy, kto zdecydował się dzisiaj oglądać Ubisoft Forward nie mógł poczuć się rozczarowany. Francuski producent zaprezentował obszerne materiały z Watch Dogs Legion i Assassin’s Creed Valhalla, a co ważniejsze, ujawnił kiedy owe produkcje trafią do sprzedaży. Wielką prezentację zakończono klimatycznym zwiastunem Far Cry 6, który niestety, zdążył trafić do sieci już wcześniej.

Nie mniej, Ubisoft potwierdził datę premiery najnowszej odsłony kultowej serii, ta nastąpi 18 lutego 2021 roku. Platformy docelowe to PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X i PC.

Oprócz materiałów poznaliśmy również garść nowych szczegółów na temat produkcji.

W Far Cry 6 wcielmy się w bojownika ruchu oporu - Dani Rojas. Naszym zadaniem będzie obalenie rządów dyktatora i tyrana Antona Castillo (w tej roli Giancarlo Esposito), który wraz z synem - Diego, sprawują brutalną władzę nad tropikalnym państwem Yara. W produkcji Ubisoftu nie zabraknie wartkiej akcji i filmowej narracji, z której zresztą słynie seria.

Po raz pierwszy w historii serii, akcja gry będzie się toczyć głównie na terenach zurbanizowanych, a konkretnie w stolicy Yara - Esperanzie. Gracze otrzymają możliwość poruszania się po świecie gry za pomocą najróżniejszych "pojazdów". Jak podkreślają twórcy, w grze będzie dostępne wszystko - od konia do czołgu. Do naszej dyspozycji oddany zostanie również bogaty arsenał broni, niektóre z nich mają być wyjątkowo "niecodzienne". Powróci także dobrze znany system towarzyszy, tym razem jednak skupiony wyłącznie na zwierzęcych przyjaciołach, które mają w znaczący sposób wspierać nas w walce.

Kolejnych informacji na temat Far Cry 6 możemy spodziewać się podczas kolejnego Ubisoft Forward, który odbędzie się jeszcze w tym roku.