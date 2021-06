Far Cry 6 otrzyma rozbudowany tryb kooperacji i widok TPP

Ubisoft potwierdza - rozbudowany tryb kooperacji powróci w Far Cry 6. Twórcy gry wyjaśniają również, jak widok TPP zmieni nasze podejście do rozgrywki.

Ubisoft eksperymentował z trybem kooperacji w serii Far Cry już od trzeciej odsłony cyklu, jednak to dopiero Far Cry 5 pozwolił graczom na wspólne rozegranie całej kampanii. Jeśli spodobał wam się ten sposób zabawy, ale obawialiście się czy powróci on w Far Cry 6 to możemy was uspokoić. Alexandre Letendre - reżyser najnowszej odsłony serii Far Cry, potwierdził, że "Far Cry 6 będzie w pełni grywalny w kooperacji, tak jak FC5". To z pewnością znakomita wiadomość, szczególnie, że do gry trafi znacznie więcej możliwości personalizacji swojej postaci, a dodatkowo Ubisoft przygotował dla nas również widok z perspektywy trzeciej osoby.

Seria Far Cry od swojego początku była typową produkcją z widokiem w pierwszej osobie (FPP), tym razem jednak twórcy gry chcą nieco urozmaicić rozgrywkę i pozwolą graczom na dokładniejsze przyjrzenie się protagoniście. Far Cry 6 wyraźnie czerpać będzie inspirację z serii Destiny od Bungie. Oznacza to, że przez większą część rozgrywki będziemy korzystać z pierwszoosobowej perspektywy, jednak w kilku sytuacjach przejdziemy do widoku TPP. Kiedy to dokładnie nastąpi?

Kamera TPP będzie automatycznie uruchamiać się podczas korzystania ze specjalnego rodzaju wyposażenia, jak np. plecaków z wyrzutnią rakiet, które pojawiły się na pierwszym zwiastunie produkcji. Oprócz tego perspektywa w trzeciej osobie będzie nam towarzyszyć podczas dialogów i eksploracji zaprzyjaźnionych obozów. Zdaniem Ubisoftu pozwoli to graczom na lepszą immersję ze światem przedstawionym.

Gracze będą widzieć swoją postać w obozach partyzantów. To nie tylko okazja, by przyjrzeć się swojemu wyposażeniu, ale też możliwość lepszego zżycia się z NPC w tych miejscach, poczucia się częścią tej społeczności - Ubisoft.

Widać wyraźnie, że Ubisoft postanowił w przypadku Far Cry 6 odświeżyć sprawdzoną już formułę, ale zdecydował się raczej na ewolucję niż rewolucję. Tą ostatnią zostawił na potrzeby historii gry.

Far Cry 6 zadebiutuj 7 października tego roku na PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S i PC.

Zobacz również: Far Cry 6 – premiera, rozgrywka, wymagania. Wszytko co musisz wiedzieć