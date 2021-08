Far Cry 6 - pokaz rozgrywki już dziś. Sprawdź, gdzie i jak oglądać

Premiera Far Cry 6 zbliża się wielkimi krokami. Gra zadebiutuje na rynku już 7 października tego roku. Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć już trochę materiałów promocyjnych. Dzisiaj wieczorem będziemy mieć przyjemność, aby obejrzeć stream, podczas którego zostanie zaprezentowany gameplay.

Materiał ukaże Far Cry 6 w akcji na konsoli Xbox Series X. Nie dziwi dobór sprzętu, ponieważ Ubisoft ściśle współpracuje z Microsoftem przy promocji gry. Wydarzenie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:00. Będzie można je oglądać na Twitchu.

Tune in tomorrow, August 31st at 9am PT to get a first look at Far Cry 6 gameplay on the Xbox Series X with the UbiNews crew!